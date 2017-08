Rajoy abre o curso o domingo en Galicia e retoma a axenda política tras os atentados en Cataluña

O presidente do Goberno, Mariano Rajoy, participará o vindeiro domingo en Galicia no tradicional acto co que o PP abre o curso político e retomará así a axenda de traballo tras os atentados terroristas en Cataluña. O luns, Rajoy participará en París nunha nova rolda do cume de Versalles con Francia, Alemaña e Italia.

Mariano Rajoy | Fonte: Europa Press

O presidente pasa as vacacións habitualmente en Galicia e pecha o período estival cun acto nesa comunidade no que lanza as primeiras mensaxes tras o parón de agosto. Esta vez, os atentados en Barcelona e Cambrils obrigaron a interromper o descanso e Rajoy atópase na Moncloa desde a semana pasada, aínda que cumprirá coa tradición de abrir o curso o domingo desde terras galegas.

Será en Cotobade (Pontevedra), localidade na que xa se celebrou leste mesmo acto o ano pasado e na que Rajoy estará acompañado, entre outros, polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

O presidente interrompeu as súas vacacións o día do atentado en Barcelona para trasladarse á cidade condal. Volveu despois a Madrid, onde permaneceu xa estes días e onde o venres 25 de agosto presidirá a primeira reunión ordinaria tras o verán do Consello de Ministros (celebrouse outra extraordinaria o día 16 de agosto polo conflito laboral no Prat).

Ao día seguinte, o sábado, Rajoy participará na manifestación que se está organizando en Barcelona para condenar os atentados da semana pasada e o luns 28 de agosto acudirá á reunión prevista en París.

O TERRORISMO, PROTAGONISTA DE LA CUMBRE DE PARÍS

Trátase do que o presidente denominou "Cume cuatripartita de Versalles", polo lugar onde se atoparon o pasado mes de marzo os líderes políticos de Francia, Alemaña, Italia e España.

Neste encontro con Emmanuel Macron, Angela Merkel e Paolo Gentiloni falarase da loita contra o terrorismo yihadista, asunto que estaba xa na axenda pero que cobrará protagonismo tras os atentados de Barcelona e Cambrils. Tamén se debaterá sobre o futuro da Unión Europea e sobre inmigración irregular.

Rajoy tivo ocasión estes días de charlar cos citados dirixentes europeos, cos que compartiu información do ocorrido en Cataluña e solicitado o seu apoio e colaboración.