Interceptan a un condutor de BlaBlaCar con positivo no test de drogas en Ribadavia (Ourense)

A Agrupación de Tráfico da Guardia Civil de Ourense interceptou a un condutor de BlaBlaCar que deu positivo no test de drogas nun control en Ribadavia.

Segundo informa o Instituto Armado, o luns día 21 a Dirección Xeral de Tráfico iniciou unha campaña de velocidade que finalizará o próximo 27 de agosto co obxectivo de "concienciar aos condutores da necesidade de extremar a precaución tamén nos desprazamentos estivais".

Dentro da mesma, axentes do Subsector de Tráfico da Guardia Civil de Ourense estableceron na mañá do luns un Dispositivo Operativo Masivo (DOMA) á altura do quilómetro 252 da autovía A-52 (Benavente-Vigo), no termo municipal de Ribadavia, no que se controlaron 1.168 vehículos e detectáronse 56 excesos de velocidade que foron denunciados.

A Benemérita destaca que se detectou a un condutor de BlaBlaCar, M.K., de 24 anos, de nacionalidade polaca e veciño de Valencia, que obtivo resultado positivo no test de drogas ao que foi sometido.

Por iso, indican as mesmas fontes, tívose que facer cargo do vehículo uno dos acompañantes que transportaba e que facía uso dos servizos desa plataforma dixital. Os mesmos partiran de Vigo e dirixíanse a Madrid e Valencia, respectivamente.

CONTROIS

"Iso pon de manifesto unha vez máis a necesidade de seguir vixiando e realizando controis para conseguir que os condutores se conciencien de que deben porse ao mando do vehículo en plenas condicións psicofísicas", subliña a Guardia Civil.

A Agrupación de Tráfico da Guardia Civil recomenda precaución e extremar os límites de velocidade, xa que este elemento, lembra, "está presente en moitas das causas de produción de accidentes nas súas distintas versións de excesiva ou inadecuada velocidade".

As mesmas fontes destacan, ademais, que a sanción por conducir con drogas no organismo pode chegar a ser de mil euros e perda de seis puntos no permiso de condución.