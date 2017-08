Aumentan en Ourense as peticións de camións cisterna por parte dos concellos debido á seca

Os Concellos de Ourense, especialmente nas comarcas da Limia e o oriente da provincia, incrementaron este verán as peticións de camións cisterna para afrontar a falta de auga debida á seca e ao incremento da poboación durante o verán, segundo explicou a Deputación de Ourense.

Ante a situación, os alcaldes das zonas máis afectadas apelan a "un consumo responsable" por parte dos veciños e estudan a posta en marcha de diversas medidas (novas captacións, un incremento dos prezos segundo o consumo) para afrontar os picos de consumo durante o período estival.

Deste xeito, o deputado de Cooperación na Deputación de Ourense, Pablo Pérez, explicou a Europa Press que este mes de agosto constatouse un "aumento da demanda" de transporte de auga aos depósitos provinciais por parte de concellos "da Limia e o oriente" da provincia.

Trátase dun servizo que se ofrece en colaboración co Consorcio Provincial de Incendios "para os concellos que se atopan nunha situación de extrema necesidade" e "exclusivamente" para poboacións "que non poden cubrir o consumo humano".

Para iso emprégase a frota de vehículos dos parques de Bombeiros de Xinzo, Verín e O Carballiño, que contan cunha capacidade de máis de 4.000 litros. Ademais, Pérez explicou que existe un "vehículo abastecedor" con capacidade de 25.000 litros adquirido a través do programa ARIEM, e xestionado pola Axencia Galega de Emerxencias (Axega).

AUMENTAN AS PETICIÓNS

O responsable de Cooperación sinalou que este verán se enviaron vehículos cisterna aos concellos de Petín e Vilamartín de Valdeorras, onde se procedeu a bombear auga desde o río; a Xinzo de Limia, Os Blancos e Vilardevós.

Ademais, dixo ter constancia de que outros concellos "falaron pola súa conta" con transportistas autorizados para encher os seus depósitos de auga.

Ante un posible agravamento da situación debido á seca, a Institución provincial apuntou á necesidade de "buscar alternativas" como novas captacións e aproveitar os investimentos do Plan de Obras do ente provincial.

Nesta liña, a Confederación Hidrográfica do Miño Sil (CHMS) confirmou que os concellos da Rúa e Petín solicitaron cambiar os seus puntos de captación debido ao esgotamento dos seus recursos actuais. Pola súa banda, Ribadavia demandou unha nova captación e Vilamartín de Valdeorras adiantou que pedirá unha autorización temporal para abastecer as localidades de Arcos e Valdegodos.

ABASTECEMENTO "GARANTIDO"

Con todo, a CHMS insistiu en que o abastecemento ás grandes cidades "está garantido, polo momento" tal e como sinalaba o seu presidente, Francisco Marín, o pasado mes de xullo, tras confirmar a situación de prealerta de seca que vive a demarcación.

E é que durante o último ano hidrolóxico as precipitacións en Ourense situáronse un 37% por baixo da media histórica e os encoros da provincia atópanse a un 56,01% da súa capacidade máxima, un 0,29% menos que a semana anterior e un 20,48% menos que a auga embalsada hai un ano.

A pesar de todo, a CHMS insistiu en que unha situación de alerta en Galicia non suporá restricións para as grandes cidades e para as localidades que recollen as súas augas de presas augas arriba dos seus ríos, aínda que si podería haber "algún corte de subministración" nas vilas e localidades que toman as súas augas na cabeceira dos ríos ou de mananciais.

De feito, os caudais dalgúns ríos atópanse en niveis "moi baixos" para esta época do ano. Así, o río Avia perdeu un 80,8% do seu caudal habitual ao seu paso pola localidade de Leiro; mentres que o río Arenteiro perdeu un 63,6% do seu caudal en Carballiño e o Arnoia un 58,5%, ao seu paso por Arnoia.

Os pequenos concellos alertaron do inicio de cortes na subministración e puxeron en marcha medidas para afrontar un ano no que a axencia española apunta a que se rematará o ano hidrolóxico cunha caída dun 65% das precipitacións anuais.

MEDIDAS DOS CONCELLOS

O tenente alcalde de Verín, Diego Lourenzo, confirmou que este ano "non se pecharon as comportas do río" Támega para o seu uso como piscina "por un problema importante de caudal".

Aínda que na actualidade a limpeza de rúas e rega de xardíns "está asegurada por dous mananciais" o Concello estuda "facer unha captación de auga a través dun pozo, a 150 metros do río".

O alcalde de Vilardevós, Manuel Cardoso, explicou que as festas de agosto "puxeron ao límite" o servizo de auga.

Aínda que "se chegou a expor un corte de auga", o concello resolveu a situación co traslado de 56.000 litros de auga por parte de oito camións de bombeiros ao depósito municipal.

"Non lembro nunca unha seca así", sinalou o rexedor, que confía en que o descenso de poboación polo paso das festas e o final das vacacións "alivie" a situación do municipio.

Tamén pediu aos veciños que "eviten o consumo excesivo" e non usen a auga para regar os seus hortos e xardíns.

Unha situación similar relata o alcalde de Trasmiras, Emilio Pazos, que confirma que o maior consumo de auga prodúcese a partir das 19,00 horas, cando algúns veciños aproveitan a auga da traída para a súa produción agraria ou gandeira.

O concello sufriu este verán dous cortes, un por avaría e outro por falta de subministración.

Ante iso, Goberno e oposición estudan unha reforma da ordenanza reguladora da auga para o 2018 de modo que se cobre aos veciños polo consumo mensual, no canto de trimestralmente.