No día no que se cumpre un ano da falta de Diana Quer, o presidente da Fundación Europea polas Persoas Desaparecidas, Paco Lobatón, fixo un chamamento para que todas as desaparicións fáganse "visibles" no conxunto da sociedade.

Tras recoñecer que a falta da moza madrileña da Pobra do Caramiñal deu a esta problemática unha "visibilidade impensable" facía un ano, o xornalista sostén que "ninguén pode negar a moi desigual repercusión mediática nin a diferenza nos recursos despregados" na procura de Diana Quer.

E é que para Paco Lobatón, o sufrimento da familia da moza "equipáralles" ao resto daquelas que teñen un ser querido en paradoiro descoñecido. Por iso, lamenta esta desigualdade.

Así, súmase á "queixa" expresada polos parentes doutros desaparecidos e á "reclamación" da Unidade Central Operativo (UCO), "constante nos casos posteriores" ao de Diana Quer, por un trato equitativo dos outros procesos de búsqueda.

O Informe sobre Persoas Desaparecidas en España, publicado polo Ministerio do Interior o pasado 9 de marzo --Día das Persoas Desaparecidas--, destacou as 121.114 denuncias por desaparición rexistradas no últimos seis anos, das que 4.164 aínda seguen sen resolverse.

"AGRAVIO" PARA OUTRAS FAMILIAS

Nesta liña, Lobatón volveu a asegurar que o caso de Diana Quer está "a pór a proba comportamentos e recursos no plano policial e no dos medios de comunicación", posto que o tratamento informativo do mesmo empezaba a supor un "agravio" para outras familias de desaparecidos.

Con respecto a isto, o xornalista afirmou que a súa "reflexión" chegou tras un encontro entre parentes de desaparecidos, profesionais da comunicación e expertos xurídicos e policiais en Madrid o pasado novembro.

Para el, este evento supuxo "un antes e un despois" polo "diálogo directo entre familias de desaparecidos e xornalistas", a partir do cal xurdiu unha Guía de Boas Prácticas.

Ademais, sinalou este feito como un "avance" no tempo transcorrido desde o pasado 22 de agosto de 2016, día no que desapareceu Diana Quer, posto que, aínda que a cobertura informativa doutros casos "está aínda lonxe do que os familiares desexarían", adquiriu, en palabras de Lobatón, unha "visibilidade impensable un ano antes".

"MAR DE INCERTEZAS"

A desaparición dun familiar supón, segundo o xornalista, "unha situación ante a que só cabe a resistencia, a procura de calquera pequena certeza nun mar de incertezas". Ao seu xuízo, nas desaparicións "non existe ese choque frontal entre a vida e a morte", pois é unha "realidade de contornos borrosos".

No caso da mozaa, que hoxe cumpre 365 días de búsqueda, o presidente e xornalista asegurou que "só a súa familia máis directa" sente esta "dor intransferible e sen medida".

"As efemérides que hoxe volven escribirse co nome de Diana, deben ser unha ocasión para seguir avanzando con paso firme nas demandas máis urxentes" das familias dos parecidos, afirmou Lobatón, quen a continuación destacou que "a primeira delas" é a de "non desaparecer do sentir público".