Gonzalo Caballero advirte á xestora do PSdeG de que non lle compete convocar o congreso e urxe un Comité Nacional

Gonzalo Caballero, unha do tres persoas que anunciaron a súa intención de concorrer ás primarias do PSdeG, advertiu este martes á xestora que lidera Pilar Cancela de que non lle compete convocar os procesos de renovación do partido, de modo que reclamou que o Comité Nacional perfile as normas da competición.

Gonzalo Caballero (PSdeG) | Fonte: Europa Press

En declaracións a Europa Press, o vigués lembrou que os estatutos do PSdeG establecen claramente que convocar o congreso é unha das competencias deste órgano, de modo que invocou o cumprimento das normas para sustentar a súa petición.

Outro dos argumentos que esgrimiu para requirir que se reúna ao máximo órgano do partido entre congresos é a importancia de fomentar a "participación" da militancia, tendo en conta que o Comité Nacional está composto por unhas 400 persoas de todas as agrupacións.

Finalmente, acudiu á necesidade de garantir a limpeza dos procesos, nun momento en que ve a "neutralidade" da xestora "en cuestión" tras a difusión de mensaxes dun dos candidatos, Juan Díaz Villoslada, desde a conta oficial do PSdeG en Facebook.

Por todo iso, Gonzalo Caballero concluíu que "o Comité Nacional do PSdeG é o órgano adecuado para establecer as condicións" nas que se ten que desenvolver a competición orgánica, tanto nas primarias como no congreso, sen que poida existir ningunha "dúbida de parcialidade" sobre o proceso.

MÁIS DUN ANO SEN CONVOCAR

Tras facer fincapé en que o feito de que o Comité Nacional decida as normas do congreso e as primarias garantiría a súa "neutralidade", subliñou que a xestora "debe cumprir co establecido" nos estatutos do partido.

Neste sentido, lembrou que fai máis dun ano que non se convoca este órgano (desde marzo do ano pasado), que debe reunirse un mínimo de tres veces ao ano a instancias da executiva socialista.

A nivel federal, a xestora que conducía o asturiano Javier Fernández levou ao Comité a súa proposta de calendario de primarias e congreso; procesos celebrados entre os pasados meses de maio e xuño e nos que resultou de novo vencedor Pedro Sánchez.

Así pois, Gonzalo Caballero trasladará á xestora que emule este procedemento e siga os pasos fixados nos estatutos para acometer a renovación do PSdeG.