Cortado un carril da A-52 por un lume en Monterrei, que obriga a interromper a subministración de luz en Verín

Un incendio no Concello de Monterrei (Ourense) obrigou a cortar un carril da A-52, a autovía das Rías Baixas, ao seu paso por Guimarei.

Segundo informa a DGT, o fume e po do incendio provocou problemas de circulación e por seguridade pechouse un carril da autovía en dirección Benavente entre os quilómetros 168 e 171,5.

No que vai de agosto, esta autovía xa se cortou noutras dúas ocasións por senllos incendios ocorridos nos municipios Verín e Cualedro.

Pola súa banda, fontes de Fenosa explicaron a Europa Press que se interrompeu a subministración eléctrica en "boa parte" do Concello de Verín a petición do 112 para que os servizos de extinción poidan realizar as súas tarefas sen risco.

Así mesmo, estas mesmas fontes de Fenosa explican que se vai repondo a luz aos usuarios a través de "outras vías" e que o subministración se apaga por zonas.

Pola súa banda, a Consellería de Medio Rural sinala que o lume se declarou ás 17,41 horas na parroquia de Infesta, en Monterrei, e segundo as primeiras estimacións afecta a 20 hectáreas queimadas.

No control do lume traballan, entre outros, nove helicópteros, catro avións, 12 brigadas e catro axentes.