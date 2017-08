Os dous incendios de Cervantes (Lugo) afectan xa a case 100 hectáreas

Os dous incendios forestais rexistrados na parroquia de San Tomé de Cancelada, en Cervantes (Lugo), afectan xa a case 100 hectáreas.

Segundo os datos facilitados pola Consellería de Medio Rural, o primeiro deles segue estabilizado desde as 7,30 horas; mentres o segundo mantense controlado desde as 5,20 horas.

No caso do que comezou na xornada do luns sobre as 12,30 horas, arrasou case 68 hectáreas das que 42 son de monte arborado; mentres que o outro lume, que se iniciou ás 16,40 horas do luns, queimou máis de 31 hectáreas de terreo.

Para extinguir ambos os incendios están a traballar, tal e como indicou a Xunta a través dun comunicado, oito axentes, máis de 30 brigadas, 15 motobombas, helicópteros e avións, entre outros medios.