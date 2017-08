Rescatan a un home tras caerse accidentalmente nun cantil en Cambados (Pontevedra)

Persoal de emerxencia rescatou na noite do martes a un home que caeu accidentalmente nun cantil entre as rochas e o mar, no municipio de Cambados (Pontevedra).

Segundo indicaron os alertantes que chamaron ao 112 Galicia para pedir axuda, pasados uns minutos das 21,00 horas do martes o home caeu accidentalmente desde a Torre de San Sadurniño, na Illa de Santo Tomé.

O 112 sinalou que os alertantes indicaron, ademais, que eran necesarios medios de rescate para a evacuación da persoa que se caeu na zona.

Por iso, o Centro Integrado ás Emerxencias de Galicia (CIAE) pasou aviso ao 061 e tamén se solicitou a colaboración dos Bombeiros do Salnés, de Protección Civil de Cambados e da Policía Local.

Sobre as 22,30 horas do martes efectivos de Protección Civil confirmaron ao persoal do CIAE que o home fora rescatado e ía ser trasladado en ambulancia.

En concreto, segundo apuntaron a Europa Press fontes sanitarias, o 061 enviou ao lugar unha ambulancia asistencial, un médico do Punto de Atención Continuada (PAC) da zona e unha ambulancia medicalizada que levou ao home I.S.F., de 61 anos, ao Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) de Vigo.