As pernoctacións hoteleiras soben case un 4% en Galicia en xullo, ata 1,2 millóns

Os hoteis galegos rexistraron 1.247.995 pernoctacións en xullo, o que supón un incremento da 3,7% fronte ao mesmo mes de 2016 (foron 1.203.311 por entón), segundo os datos que publica este mércores o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Gran Hotel Lugo | Fonte: Europa Press

En canto aos viaxeiros, Galicia recibiu durante o sétimo mes do ano un total de 581.574, o que supón un descenso de preto de 3.000 fronte aos 584.427 do mesmo período do ano pasado.

Así, a estancia media dos viaxeiros foi de 2,15 días, o que supón unha alza fronte aos 2,05 días dun ano antes. O grao de ocupación hoteleiro na Comunidade en xullo foi do 53%, 20 puntos por baixo da media española (73,1%).

Os prezos nos hoteis galegos experimentaron un aumento do 5,4% e a tarifa media diaria alcanzou os 62,4 euros, 36 euros menos que a media española (98,5 euros). Pola súa banda, os ingresos por habitación dispoñible alcanzaron os 34,6 euros, o que representa unha subida do 10,6%.

DATOS ESTATAIS

Os hoteis españois rexistraron 43,6 millóns de pernoctacións o pasado mes de xullo, o que supón un 1,6% máis que no mesmo mes de 2016, segundo os datos difundidos este mércores polo Instituto Nacional de Estatística (INE), un moderado avance interanual debido ao descenso das estancias dos residentes.

Durante o sete primeiros meses do ano, as pernoctacións en establecementos hoteleiros aumentaron un 3,8% respecto ao mesmo período de 2016.

O moderado avance interanual logrado en xullo débese ao descenso do 1,9% nas realizadas polos residentes en España, fronte ao aumento do 3,5% nas pernoctacións realizadas polos visitantes estranxeiros. A estancia media baixa un 0,1%, ata as 3,7 noites por viaxeiro.

En xullo cubríronse o 73,1% das prazas ofertadas, cun aumento anual do 0,7%. O grao de ocupación por prazas en fin de semana repuntó un 2,2% e situouse no 77,3%. O maior grao de ocupación por prazas rexistrárono Baleares (90,7%), Canarias (83,6%) e Comunidade Valenciana (77,7%).

A taxa anual do Índice de Prezos Hoteleiros (IPH) sitúase no 6,9% en xullo, o que supón 2,1 puntos por baixo da rexistrada o mes pasado e 0,7 puntos menos que a de hai un ano.

A facturación media por habitación ocupada (ADR) foi de 98,5 euros, un 6,1% máis en comparación con xullo de 2016, e o ingreso por habitación dispoñible (RevPar), condicionado á ocupación rexistrada, foi de 74,8 euros, cun repunte interanual do 7,9%.

Por categorías, a facturación media é de 218,8 euros para os hoteis de cinco estrelas, de 107,9 euros para os de catro e de 83,4 euros para os de tres estrelas. Os ingresos por habitación dispoñible para estas mesmas categorías son de 165,4 euros, 90,2 euros e 67,7 euros, respectivamente.

REPUNTE DOS PREZOS

En canto aos prezos por categorías soben en todas elas: en cinco estrelas ouro (+4,5%), catro estrelas de ouro (+6,3%) tres estrelas de ouro (+8,7%) e unha estrela de ouro (+7%), así como en tres e dúas estrelas de prata (+7,2%), unha estrela de prata (+7,5%) e dúas estrelas de ouro (+9,6%).

Baleares, Cataluña, Andalucía e Canarias son os CC.AA. con maior ponderación no prezo medio total, supoñen o 76,9% do peso total. Os prezos hoteleiros subiron un 10% en taxa anual en Cataluña, un 9,1% en Canarias, un 8% en Baleares e un 3,7% en Andalucía.

BALEARES, DESTINO DO NON RESIDENTES

Caen as pernoctacións en todos os principais destinos dos residentes en España. Andalucía, Cataluña, Valencia e Canarias experimentaron un descenso no número de pernoctacións do 5,3%, 1,8%, 5,3% e 1,3%, respectivamente.

O principal destino elixido polos viaxeiros non residentes foi Baleares, cun 34% do total das pernoctacións rexistradas. Nesta Comunidade, as pernoctacións de estranxeiros subiron un 0,9% con respecto a xullo de 2016.

Os seguintes destinos elixidos por non residentes foron Cataluña, co 21,2% do total e un crecemento do 4,6%, e Canarias, co 19,3% do total, que rexistrou un aumento do 1,4%.

COSTA DO SOL ACAPARA PERNOCTACIÓNS

Por zonas turísticas, Palma-Calvià presentou o maior grao de ocupación por prazas (92,05%) e en fin de semana (92,3%). A Costa do Sol rexistra o maior número de pernoctacións, con máis de 2,3 millóns.

Os puntos turísticos con máis pernoctacións foron Barcelona, Madrid e Benidorm. Formentera presentou o maior grao de ocupación por prazas (96,4%) e Santa Margalida alcanzou o maior grao de ocupación en fin de semana (93,8%).

Os viaxeiros que chegaron a España procedentes de Reino Unido e Alemaña concentraron o 24,9% e o 22,2%, respectivamente, de pernoctacións en establecementos hoteleiros en xullo, con baixada do 5,2% no mercado británico e aumento do 9,4% no alemán.

Os seguintes mercados emisores foron os procedentes de Francia, Países Baixos e Italia, que rexistraron unhas taxas anuais do -7,1%, 11,2% e 3,1%, respectivamente.