A heroína incautada en Caldas de Reis ía ser distribuída desde Galicia ao resto de España e Portugal

A organización delituosa desarticulada en Caldas de Reis, tras a incautación de 65 quilos de heroína e o ingreso en prisión do once persoas detidas, utilizaba as vías de distribución galegas para trasladar a droga, recibida de Bulgaria, ao resto de España e a Portugal.

Fotografías Relacionadas Coa Nota De Prensa 'Incautada En Pontevedra A Maior | Fonte: Europa Press

Axentes da Policía Nacional e funcionarios da Agencia Tributaria, nunha investigación conxunta, desarticularon en Pontevedra a organización e incautáronse 65 quilos de heroína, a maior cantidade comisada en España nos últimos anos.

O once detidos, entre os que se atopa o principal responsable, son cinco persoas españolas, outro cinco búlgaras e un home de nacionalidade portuguesa. O Xulgado de Instrución número 1 de Vigo xa decretou o pasado venres o ingreso en prisión do once detidos.

Segundo informa a Policía Nacional, a 'Operación Tirabuzón', iniciouse no ano 2016, cando os axentes detectaron que un grupo criminal hispano-búlgaro estaría tentado introducir en España unha importante cantidade de sustancias estupefacientes desde Sudamérica e que primeiro facían chegar a Bulgaria. Utilizaban as vías de distribución galegas e transportaban a droga ao resto do país e a Portugal.

Os integrantes españois da organización, xunto aos de nacionalidade portuguesa, eran os encargados de recoller a heroína e entregala. Realizaban tarefas loxísticas como o aluguer de inmobles para ocultar a sustancia estupefaciente e furgonetas para trasladala, ademais de conseguir as ferramentas necesarias para a actividade ilegal.

Elixiran unha nave industrial situada na localidade pontevedresa de Caldas de Reis para esconder un camión tipo tráiler, en cuxo interior ocultaban a heroína. Pretendían trasladar a droga a outra furgoneta para levala despois a un lugar máis seguro fóra da devandita nave.

UN TOTAL DE 118 PAQUETES CON 64 QUILOS DE HEROÍNA

Os integrantes de nacionalidade búlgara eran os encargados de conducir o camión no que transportaban a droga. Os outros tres daban seguridade na operación de narco-transporte. Desta forma, segundo indica a Policía Nacional, a organización adoptaba importantes medidas de vixilancia para evitar ser detectados, tanto nos seus desprazamentos como nas súas comunicacións.

Na nave que utilizaban en Caldas de Reis os axentes incautáronse de 118 paquetes con 64 quilogramos de heroína, 60.000 euros en efectivo, 15 teléfonos móbiles e catro vehículos, entre os que se atopa o camión tipo tráiler no que ocultaban a droga.

A investigación conxunta foi desenvolvida por Axentes da Policía Nacional e funcionarios da Agencia Tributaria.