Unha avaría nun poste do tendido eléctrico, posible causa do incendio rexistrado o 14 de agosto en Santiago

A Policía Autonómica e axentes forestais esclareceron un incendio forestal rexistrado o pasado 14 de agosto na parroquia compostelá de Sabugueira, que foi causado posiblemente por unha avaría nun poste do tendido eléctrico que atravesa o lugar de Quenlla.

Segundo informa a Vicepresidencia da Xunta nun comunicado, axentes da Xefatura Territorial da Policía Autonómica de Santiago, en colaboración con axentes do Distrito Forestal número III-Santiago Mesa Interior, esclareceron o orige deste lume que afectou a unha superficie aproximada de 0,2 hectáreas --0,1 de monte raso e 0,1 de arborado--.

As mesmas fontes concretan que as lapas se iniciaron supostamente por unha avaría nun poste do tendido eléctrico que atravesa o lugar de Quenlla.

"Grazas á intervención dos servizos de extinción de incendios da Xunta controlouse o lume e non ardeu máis superficie", concreta Vicepresidencia.

Por estes feitos abríronse dilixencias que foron remitidas ao Xulgado de Primeira Instancia e Instrución, en funcións de garda, de Santiago.

A Xunta sinala que na actual campaña anti-incendios forestais de 2017, un total de 80 persoas foron detidas ou investigadas pola Policía Autonómica como presuntas autoras de lumes forestais.