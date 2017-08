O Observatorio da Mariña pola Igualdade reclamou "máis esforzos e medios" para combater a violencia de xénero tras o crime de Monte Alto, na cidade herculina. Nun comunicado, mostra tamén o seu apoio á "familia e amigos" da muller presuntamente asasinada polo seu xenro.

Nel, subliña que "a longa lista de mulleres vítimas de violencia de xénero non se detén", á vez que advirten do "perigo que implica a naturalización da violencia contra as mulleres".

"Convertendo estes crimes soamente en datos estatísticos aos que a sociedade se vai adoitando", engade. Por iso, esixen ás institucións que poñan a disposición da sociedade "todos os recursos materiais e humanos precisos".

Por outra banda, incide en que "a solución á violencia machista debe ter como alicerce fundamental a educación e debe estar baseada no fomento da educación en igualdade".