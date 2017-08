Detido un home tras ser sorprendido cando tentaba entrar a roubar nunha xeadaría de Vigo

Axentes da Policía Nacional detiveron a un home de 46 anos de idade, de nacionalidade española e veciño de Vigo, como presunto autor dun roubo con forza en grao de tentativa tras ser sorprendido cando tentaba entrar a roubar nunha xeadaría da cidade olívica.

Segundo informa a Comisaría de Vigo, os feitos sucederon o pasado día 22, sobre as 3,45, cando unha patrulla prestaba servizo de paisano nun vehículo camuflado, no marco dun dispositivo de prevención de roubos con forza pola zona centro. Cando se atopaban na confluencia da rúa Urzáiz coa Avenida Alcalde Gregorio Espino, puideron escoitar fortes golpes e que se activaba a alarma dunha xeadaría nesa zona.

Cando se dirixiron cara ao establecemento observaron a un individuo que lles resultaba familiar, indica a Policía, e que saía "apresuradamente" do portal no número 145 da rúa Urzáiz, "mostrándose acalorado e moi suorento, presentando os pantalóns manchados con terra e portando unha mochila ás costas", abunda.

Os axentes déronlle o alto, identificárono e comprobaron que na mochila levaba a lima, o desaparafusador, as brocas para trade, o cúter, a máscara sanitaria e as pezas de roupa para o "traballiño", engaden as mesmas fontes.

A Policía Nacional indicou que se efectuou unha requisa do portal e dúas plantas do edificio e comprobouse que nun tramo de escaleiras da entreplanta estaba picada a parede baixo o primeiro tramo de chanzos, que estaban desmontados varios taboleiros das escaleiras, e podíase acceder a través do oco baixo os chanzos ao establecemento de xeados. Alí localizaron o martelo co que golpeara a parede.

ANTECEDENTES

Unha vez en comisaría, relata a Policía, fíxose unha consulta das bases de datos na que se confirmou que o detido contaba con 14 arrestos policiais anteriores, varios deles por feitos similares.

O operativo foi levado a cabo polo Grupo de Atención ao Cidadán da Brigada de Seguridade Cidadá, pertencente á Comisaría Policía Nacional de Vigo-Redondela. O detido e o actuado foi posto a disposición do Xulgado de Instrución número 1 dos de Vigo, en funcións de garda.