Detido en Vigo por agredir á súa parella, que se negou a denuncialo e abalanzouse sobre policías para impedir o arresto

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron a un veciño da cidade, natural de Arxentina, M.C.T., de 29 anos de idade, como presunto autor dun delito de violencia de xénero, e cuxa parella se negou a denuncialo e chegou a abalanzarse contra os policías para impedir o arresto.

Segundo confirmaron fontes policiais, os feitos tiveron lugar na madrugada deste mércores, cando o 092 recibiu un aviso de que se estaba producindo un episodio de malos tratos nun domicilio da rúa Eiras.

Unha vez no lugar, os axentes chamaron ao timbre da vivenda pero non recibiron resposta. Pouco despois, saíu do domicilio un home "moi alterado" que levaba un obxecto na man e coa roupa, cara e brazos manchados de sangue.

Os policías pedíronlle que tirase ao chan o que levaba na man, pero o mozo fixo caso omiso e tratou de fuxir do lugar, o que obrigou aos funcionarios a intervir para reducilo. Nese momento, presentouse unha muller, a parella do sospeitoso, e abalanzouse sobre os axentes para impedir que estes engrilletasen ao mozo.

A situación complicouse cando un can de raza pitbull, propiedade da parella, tratou de morder a un dos policías que, aínda no chan, forcexeaba co presunto agresor.

A pesar de que a muller presentaba restos de sangue na cara, na roupa e unha man, esta afirmou que non quería denunciar á súa parella "porque lle quería moito". Os axentes, actuando de oficio, levaron detido ao home por un suposto delito de violencia de xénero.