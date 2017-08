O viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, esixiu "medidas urxentes" para evitar o "descontrol" e a "sobrexplotación" nas Illas Cíes e instou á Xunta de Galicia a "actuar con dilixencia" para garantir a correcta conservación deste espazo natural.

O viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Así se pronunciou ao ser preguntado nunha rolda de prensa sobre os problemas de sobreventa de billetes de barco para viaxar ás Cíes, con case 2.000 visitantes que tiveron que quedar en terra.

Na comparecencia na que tamén participou o deputado Francisco Casal, Sánchez asegurou que a situación vivida nos últimos días "evidenciou un descontrol" por parte de "quen ten que vixiar esa non sobrexplotación", que é "a Xunta".

"O que queremos é que se compatibilicen as visitas da xente coa conservación do espazo natural", manifestou o viceportavoz parlamentario de En Marea, que pediu á Xunta que "actúe" con "dilixencia" para "evitar as molestias da xente".