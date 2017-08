A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, defende que a Xunta "sempre estivo a vixiar" a sobreventa de billetes ás illas Cíes. "E seguimos vixiando", sentenciou.

Así se expresou Nava Castro a preguntas da prensa sobre as críticas de empresarios de Pontevedra e do alcalde de Vigo, Abel Caballero, que acusan á Xunta de "mirar para outro lado" e non actuar ante esta problemática.

"Sendo a Xunta contundente e inflexible o que estamos a demostrar é que queremos defender a calidade e non queremos permitir o exceso da cota", sostén Nava Castro. "Temos que seguir ese camiño e a imaxe que estamos a trasladar é esa contundencia se queremos ser patrimonio da humanidade", agrega.

No tocante a repróchelos do rexedor de Vigo Nava Castro limitouse a apuntar: "Abel Caballero pode dicir, como sempre, o que el crea que pode dicir, non vou falar das declaracións de Abel Caballero".

"Queremos que se cumpra igual que fixemos na praia das Catedrais", explica a responsable de Turismo. De feito, sinala que a cota posta no areal de Ribadeo "favorece a desestacionalización" do turismo. "E gustaríanos que tamén pasase aquí nas Illas Atlánticas", subliña.

Con todo, Nava Castro lembra que "a competencia é da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, de Ana María Díaz, e da Consellería de Medio Ambiente, que compete a Beatriz Mato".