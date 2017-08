Seguen sen control os incendios de Monterrei, Chandrexa de Queixa e Castro Caldelas, que arrasan 900 hectáreas

O tres incendios forestais de Monterrei, Chandrexa de Queixa e Castro Caldelas, na provincia de Ourense, seguen sen controlar e xa suman 900 hectáreas arrasadas.

O de Monterrei é o lume con máis hectáreas queimadas, con 350, e iniciouse ás 17,41 horas do martes na parroquia de Infesta. Traballan na súa extinción 11 helicópteros, catro avións, 34 brigadas, 19 motobombas, 17 axentes e tres pas.

O lume de Monterrei obrigou a cortar o martes un carril da autovía das Rías Baixas e provocou o corte de luz da zona de Verín para miles de veciños por seguridade dos medios de extinción.

No caso do incendio activo de Chandrexa de Queixa, van 300 hectáreas queimadas. Comezou o martes ao as 19,34 horas na parroquia de Queixa. No seu control están seis avións, dous helicópteros, catro brigadas e tres axentes.

Respecto de Castro Caldelas, o lume, que se iniciou ás 18,27 horas do martes, calcina 250 hectáreas na parroquia de Burgo. Aquí colabora a Unidade Militar de Emerxencia (UME), mentres traballan, entre outros, sete helicópteros, catro avións, 24 brigadas e 14 motobombas.

Por outra banda, permanecen controlados os incendios de: Cervantes (case 100 hectáreas queimadas entre dous lumes), A Pobra de Trives (20 hectáreas) e Montederramo (42 hectáreas).