Os examinadores de tráfico desconvocan a folga indefinida pero manteñen paros parciais a partir de setembro

Os examinadores de tráfico desconvocaron a folga indefinida por falta de acordos coa Dirección Xeral de Tráfico (DXT) e para non facer "sufrir" á cidadanía. No seu lugar, convocarán paros todos os luns, martes e mércores de cada semana a partir do 4 de setembro --como xa fixeron no mes de xuño e xullo--, segundo informa a Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra).

Concentración de Examinadores de Tráfico ante a DXT | Fonte: Europa Press

"A postura adoptada por maioría deste colectivo foi convocar folga indefinida a partir do 4 de setembro co fin de provocar a resolución do conflito. Como isto non se produciu e a DXT segue sen dar un paso, mentres a cidadanía sofre, este comité sensible ás demandas dos cidadáns nas últimas horas, considerou realizar un cambio na estratexia de folga", indica a asociación, que xustifica a desconvocatoria de folga indefinida á "responsabilidade" coa cidadanía.

"Co fin de que empresas e alumnos poidan traballar polo menos algúns días, desconvócase a folga indefinida no día de hoxe", expresa Asextra.

A nova convocatoria de folga parcial que substituirá á folga indefinida producirase durante o mes de setembro "para dar tempo a que se produzan novas reunións e, polo menos, que se propoña algo por parte da DXT", segundo indican desde Asextra.

REUNIÓN

Precisamente, este martes 22 de agosto, o Comité de Folga e a DXT reuníronse para analizar e debater a folga indefinida e para fixar, en caso de non chegar a un acordo, servizos mínimos. Tras case catro horas de reunión, ambas as partes non chegaron a ningún punto en común.

Tal e como asegura a asociación, na reunión deste martes a DXT "unicamente" limitouse a "advertir e impor sen achegar unha solución que acabe co conflito". Asextra lamenta que, desde a reunión, o colectivo "recibiu nas últimas horas miles de demandas dos cidadáns respecto diso co fin de que non se programe unha folga total".

No entanto, os examinadores reiteran que o colectivo está "no seu lexítimo dereito" de convocar folga e de "esixir que se cumpran uns acordos alcanzados no 2015" que, ao seu xuízo, hanse "malinterpretado" por parte da DXT.

Para a asociación, a postura de Tráfico "de non cumprir cos compromisos adquiridos cos examinadores está a facer perder moitos postos de traballo e gran cantidade de diñeiro, moi superior ao que suporía esa subida durante varios anos ao colectivo examinador que, ademais, foi cualificada como máis que xusta polo propio director de Tráfico en varias ocasións".

Para a entidade que agrupa ao colectivo, a DXT só se limita "a repetir no que xa parece un mantra absurdo, que é que o goberno non quere [solucionar o conflito], cando a DXT é un organismo gobernamental, cuxo responsable político é do partido gobernante".

Por este motivo, Asextra insiste en que a DXT, ao ser un organismo gobernamental, "o que acorda faino en nome do goberno e cando non o fai, tamén é o Goberno o que non realiza ningún movemento". "Na súa man está resolver este conflito", conclúe.