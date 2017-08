Prorrogada a detención do presunto autor da morte da súa exsogra na Coruña para realizar dilixencias

O xulgado de garda da Coruña prorrogou a detención do home apresado pola Guardia Civil', na madrugada do luns, como presunto autor da morte da súa exsogra na cidade herculina.

Así o informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) despois de que o home, de 43 anos, pasase a disposición xudicial este mércores.

A xuíza prorrogou a detención "co obxectivo de realizar dilixencias de investigación", polo que ata as próximas horas non se coñecerá que medidas adóptanse en relación ao detido.

DETENCIÓN

O home foi detido pola Guardia Civil nun hostal de Culleredo (A Coruña), coa súa filla de 21 meses á que levou da vivenda na que residía xunto á súa nai, un irmán e a súa avoa, de cuxa morte se lle considera autor.

No momento dos feitos, só atopábanse na vivenda, do barrio coruñés de Monte Alto, a muller, septuaxenaria, e a nena, que foi localizada en perfecto estado. O pai adquiriría dous billetes de avión para viaxar con ela desde o Aeroporto de Alvedro, situado no municipio coruñés de Culleredo.