A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, reprochou ao alcalde de Vigo, a súa "confrontación permanente" coa Xunta no canto de "apoiar" a que se cumpra a lei con respecto á problemática que se xerou pola sobreventa de billetes para visitar as Illas Cíes.

En declaracións aos medios tras participar nun acto en Sanxenxo, Mato asegurou que "o alcalde de Vigo ten unha maneira de facer política única e exclusivamente populista, a única maneira da que sabe facer política" e instoulle a "porse á beira das administracións que cumpren e fan cumprir a lei".

Así, en relación á controversia xerada pola sobreventa de billetes para visitar o parque natural das Illas Cíes, Beatriz Mato afirmou que "o que queda claro é que ao señor alcalde de Vigo non lle importa o patrimonio natural de Cíes, irrelevante para el, nin a seguridade de visitantes ás Cíes".

Beatriz Mato foi máis aló nas súas críticas e engadiu que "aínda hoxe, non vin ao alcalde criticar a actuación de forza da orde cando se impide a entrada no recinto dun concerto cando se falsifican entradas, ou cando se para un bus con exceso de cota".

Con estes argumentos, reprochou o que sostén que supón unha "política de confrontación permanente coa Xunta" en lugar de "apoiar a acción do goberno en algo que pon en valor un patrimonio de toda Galicia".

"FIXÉRONSE AS COUSAS COMO SE TIÑAN QUE FACER"

En referencia á situación que se xerou ao redor da visita das Illas Cíes, afirmou que "queda claro e sobre todo despois de onte" "que se fixeron xa as cousas como se tiñan que facer", e que "se cumpriu a cota sen ningún tipo de problema".

Unha situación que reafirmou que se reproduciu "exactamente igual" este mércores, "o que tivo que ser sempre", posto que "o sistema informático funciona e o control está garantido".

Así, a conselleira de Medio Ambiente defendeu a actuación do goberno autonómico remarcando que "a Xunta fixo todo tipo de apercibimentos e despois expediente sancionador á terceira", porque "non se poden consentir tomaduras de pelo".

Mato concluíu aseverando que "facer outra valoración sería irresponsable" e que só se pretende "preservar a natureza e a seguridade".