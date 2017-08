Alcaldes de cinco municipios ourensáns reclaman medidas especiais para reducir os incendios forestais

Os alcaldes de cinco municipios ourensáns afectados polas lapas nas últimas horas reclamaron medidas especiais para evitar que se reproduzan situacións como as vividas ao longo da pasada madrugada, na que as lapas levaron a expor a evacuación de varias localidades da Ribeira Sacra e a comarca de Verín.

Entre as propostas sinalan a posta en marcha dun operativo especial para a provincia que teña en conta as súas características especiais (vexetación máis seca e maiores temperaturas); políticas que incidan na prevención, así como un aumento da presión sobre os incendiarios.

"Agora está todo controlado, pero pasamos unha noite moi mala" sinalou Francisco Rodríguez, alcalde de Chandrexa de Queixa (Ribeira Sacra). O rexedor explicou que contorna ás 23,00 horas do martes chegouse a expor a evacuación da localidade de Carballo onde "residen unhas 16 persoas", pero que "a situación se puido controlar" grazas á actuación de motobombas, brigadas e os servizos de Protección Civil que realizaron unha devasa cun bulldozer.

CHANDREXA, AS LAPAS A 50 METROS DAS CASAS

Na mañá deste mércores tres hidroavións e dous helicópteros arrefriaron o perímetro do incendio para evitar novos brotes e a súa propagación. Con todo, o rexedor lembrou que as lapas "quedaron a 50 metros das casas".

O incendio comezou no Burgo, no veciño municipio de Castro Caldelas, ao redor das 18,27 horas e en Chandrexa afectou especialmente a monte baixo. Para Rodríguez as lapas "foron provocadas", tanto "pola hora" na que comezou como porque onte --martes-- "non foi un día especialmente cálido".

"O inverno vai ser complicado, porque hai moita seca e o monte está peligrosísimo porque non hai auga", advertiu o alcalde.

A súa homóloga en Castro Caldelas, onde se iniciaron as lapas, explicou que as brigadas anti incendios tiveron que cargar as súas motobombas na piscina fluvial "porque os depósitos de Medio Rural se esgotaron".

UNHA "EXPERIENCIA HORROROSA" EN CASTRO CALDELAS

A alcaldesa Inés Veiga asegurou que os veciños de o Carballo e Valdemiotos "viviron unha experiencia horrorosa" ante a posibilidade de ser evacuados e "ao ver arder unha zona emblemática" da Ribeira Sacra.

Para a rexedora "todos os indicios apuntan" a que o lume fora intencionado. Así, referiuse á aparición de tres focos ao redor das 18,30 horas e outros dous diferentes, noutra ladeira da serra dúas horas máis tarde.

Veiga reclamou ás administracións implicadas na loita contra os incendios "sentar e reflexionar en busca de solucións", como paso previo para pór en marcha "un plan serio" no que se incida "especialmente na prevención".

Neste sentido, lembrou que nos últimos anos o seu concello apostou por limpezas e rozas de camiños, así como por "pór en valor a superficie forestal" porque "unha terra que é rendible non arde".

De feito, a rexedora explicou que no últimos tres anos "apenas houbo pequenos conatos" no municipio, ao contrario que noutras zonas da provincia.

VERÍN RECLAMA UN OPERATIVO ESPECIAL PARA A PROVINCIA DE OURENSE

"Ao final sempre somos a provincia máis afectada polos incendios, especialmente na comarca de Monterrei", sinalou, á súa vez, o tenente alcalde de Verín, Diego Lourenzo, que reclamou a Medio Rural "que a provincia de Ourense teña un operativo diferenciado" para loitar contra o lume.

Lourenzo reclamou "un plan propio" para a comarca de Monterrei "que sempre encabeza as superficies arrasadas polo lume" e para a provincia, que se adapte ás características especiais de Ourense, onde "fai máis calor e hai máis vexetación seca".

Verín sufriu onte os efectos dun incendio iniciado no veciño municipio de Monterrei e que deixou sen luz a preto de 15.000 persoas entre as 19,00 e as 23,00 horas, debido ao corte das liñas de Alta tensión solicitado por Emerxencias de Galicia.

Lourenzo explicou que os equipos de extinción de incendios de Verín colaboraron "ata as seis da madrugada" na extinción dos incendios dos municipios limítrofes de Monterrei e Oímbra.

O alcalde de Monterrei, José Luís Suárez, confirmou que pasou gran parte da noite en vela porque as lapas "estiveron moi preto das localidades de Albarellos e Villaza" aínda que "finalmente non houbo que evacuar".

"TODOS Os ANOS ESTAMOS IGUAL", SINALA O ALCALDE DE MONTERREI

"A xente está farta e desesperada porque todos os anos estamos igual", dixo Suárez. O rexedor apunta á presenza de "delincuentes que plantan no monte" e reclama "facer algo para localizalos e polos a disposición xudicial".

Suárez confirmou que en setembro convocará unha reunión da Mancomunidade de Verín para "implicar" a todos os municipios e comunidades de montes "na procura dunha solución". Tamén reclamou a "colaboración" dos veciños para "denunciar" aos incendiarios.

OIMBRA ANIMA AOS VECIÑOS A DENUNCIAR AOS INCENDIARIOS

Nesta mesma liña manifestouse Alfonso Villarino, portavoz do municipio de Oimbra (Verín), onde as lapas se achegaron "a 150 metros das casas" na zona do Rosal e que apunta á presenza de "alguén que quere facer mal" porque "este ano houbo tres ou catro intentos, e sempre en horario nocturno".

Villarino pediu aos veciños que "se teñen sospeitas" informen os axentes da Garda Civil desprazados á zona e pediu máis medidas de prevención.