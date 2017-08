En Marea acusou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e ao seu Executivo de "actuar como axentes comerciais" de empresas e non como "gobernantes para o interese público" ao permitir proxectos como os de que prevén a construción de senllos parques eólicos en Cabana de Bergantiños e Laxe (A Coruña), que o partido instrumental rexeita.

O viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Nunha rolda de prensa ofrecida este mércores na Cámara galega, o viceportavoz parlamentario do partido instrumental, Antón Sánchez, e o deputado Francisco Casal mostraron o rexeitamento da súa formación a estes dous proxectos que, como advertiron, "suporán un enorme negocio para as compañías" pero que "prexudicarán ambiental e paisaxísticamente" a unha zona de "enorme valor".

E é que segundo denunciou Antón Sánchez, estas iniciativas son "o reflexo claro" do modelo "que se dá en todo o país". "O modelo do espolio dos recursos naturais e a confirmación de que Feijóo e o Partido Popular actúan como axentes comerciais dunhas poucas empresas", criticou.

Neste sentido, sinalou que os datos a nivel local debuxan "unha balanza totalmente negativa" para os veciños que xa "se opoñen aos parques porque ven os efectos negativos, o impacto paisaxístico e no territorio". Así, entre outras cuestións, lembrou que o proxecto de Cabana sitúase preto do Castro de Borneiro, un importante xacemento arqueolóxico que "en calquera outro lugar do mundo estaría posto en valor e protexido".

SEN BENEFICIOS PARA OS CONCELLOS

Na comparecencia ante os medios, Francisco Casal cifrou en "3,7 millóns" os beneficios anuais que as empresas eléctricas obterían con estes parques.

Por iso, Antón Sánchez censurou que mentres as compañías "obterán beneficios millonarios" o "Concello de Laxe recibirá cero euros dos aeroxeradores".

"Na lei só págase o canon en función do número e, como en Laxe instálanse tres, van recibir cero euros do fondo de compensación ambiental", rexeitou para criticar tamén que o Consistorio de Cabana só vaia a percibir "2.300 euros anuais". "É unha vergoña e un reflexo do modelo de espolio do vento", asegurou.

Ademais, Sánchez asegurou que "todos os anos factúrase dos parques entre 600 e 700 millóns de euros". "É practicamente a metade da produción agraria galega", subliñou Sánchez para criticar que en Galicia só quede "entre un 1 e un 1,5%" deses fondos "en alugueres" e "un 2%" no canon que "pode despois ser repercutido nas facturas".

"Por iso dicimos que xa está ben, non se pode regalar e estragar o noso territorio só para o beneficio dunhas empresas", resolveu.