O sindicato CSIF denunciou "falta de medios físicos e materiais" nos persoais da Policía Local en Galicia, tras os atentados de Barcelona. Así, asegura que, a pesar de estar no nivel 4 de alerta, "non se cumpren as medidas básicas de seguridade en canto a persoal e medios".

Desde CSIF, sindicato con representación na Administración Local e nas diferentes policías locais de Galicia, advirten de "a gravísima situación por falta de medios físicos e materiais" tanto nestes persoais como nos membros de Forzas e Corpos de Seguridade.

"As carencias máis graves van desde que veñen realizando patrullas e intervencións unipersonales, que non se proporcionan chalecos balísticos persoais ou as luvas anticorte con todas as súas condicións de operatividade", sinala, entre outros exemplos.

Por iso, desde CSIF, instan as administracións e, neste caso, particularmente, aos diferentes concellos con Policía Local, "a que coa máxima urxencia resolvan estas carencias", remarcan nun comunicado.