A valedora do Pobo arquiva expedientes abertos ao Concello de Santiago por queixas sobre a actitude de sen teito

A valedora do Pobo, Milagros Otero, comunicou ao Concello de Santiago este mércores que arquivará todos os expedientes que mantiña abertos en relación á situación e comportamento das persoas sen fogar na capital galega.

Diso informou nun comunicado remitido aos medios o Consistorio compostelán, que explicou que eses expedientes facían referencia a tres escritos de queixas que argumentaban que o comportamento destas persoas "era contrario á ordenanza municipal de convivencia".

Así pois, informou de que a valedora tomou esta decisión xa que os servizos sociais do Concello interviñeron en canto a información da situación e medidas de apoio refírese, facendo especial fincapé en "a única persoa sen fogar que seguía sendo obxecto das queixas recibidas".

TRATAMENTO INFORMATIVO

Así mesmo, segundo sinala o Concello, a Concellaría de Políticas Sociais tamén presentou un escrito no Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia en relación ao tratamento informativo dalgún medio de comunicación en relación ás persoas sen fogar.

Ademais, explica que o escrito asinado pola titular de Política Social, Concepción Fernández, lembraba que "os representantes públicos e as institucións teñen a responsabilidade de velar polos dereitos de todas as persoas públicas", e que "os medios "xogan un papel central no labor de concienciar á sociedade no respecto da dignidade de todas as persoas".