Ferida unha persoa nunha saída de vía en Ordes (A Coruña) e un motorista noutro sinistro en Barbadás (Ourense)

Unha muller resultou ferida nun accidente de tráfico rexistrado na noite do mércores ao saírse da vía co vehículo que conducía no municipio coruñés de Ordes e un motorista nun choque en Barbadás (Ourense).

No momento de producirse o accidente, a muller circulaba ao redor do punto quilométrico 34,400 da estrada N-550, na entrada da localidade coruñesa de Ordes, segundo informou o 112 Galicia.

Foi un particular quen, sobre as 23,30 horas do mércores, alertou ao persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE). Asegurou que a condutora non estaba atrapada, pero necesitaba asistencia sanitaria.

Por parte do CIAE requiriuse a intervención do persoal sanitario e informouse aos axentes de Tráfico e aos membros do parque comarcal e de Protección Civil de Ordes.

Unha vez no punto, os Bombeiros indicaron que o coche, tras saírse da vía, chocara contra un farol de iluminación pública. Por este motivo, informouse o persoal do Concello, que se encargou de contactar coa empresa subministradora de electricidade para a interrupción da subministración eléctrica e poder proceder así á retirada do vehículo.

A muller foi trasladada polo persoal sanitario do 061 ata un centro hospitalario, engaden as mesmas fontes.

MOTORISTA

Por outra banda, sobre as 20,30 horas do mércores, o CIAE tivo constancia doutro accidente na localidade ourensá de Barbadás. Segundo explicou o alertante que chamou para pedir axuda, tratouse dun choque entre un turismo e unha moto que circulaban pola estrada de Celanova, á altura de Mobles Forneiro.

Debido á gravidade do accidente, persoal do 061, tras ser alertado polo 112 Galicia, optou por desprazar ao momento un helicóptero medicalizado, aínda que finalmente, o motorista foi evacuado nunha ambulancia medicalizada a un centro hospitalario.

Os axentes de Tráfico, Policía Local, Bombeiros do Carballiño, GES de Pereiro de Aguiar e os efectivos de Protección Civil da localidade tamén foron informados o accidente polo 112 Galicia.

ACCIDENTE EN PADRÓN

Mentres, sobre as 20,15 horas do mércores técnicos do 061 informaron ao CIAE dun accidente de tráfico con tres persoas feridas en Padrón (A Coruña), concretamente, na Picaraña, en Cruces.

A partir de aí, os profesionais do 112 Galicia pasaron o aviso aos axentes de Tráfico, Policía Local e aos efectivos do GES e de Protección Civil de Padrón.