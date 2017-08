Oito grandes lumes queimaron xa máis de 1.100 hectáreas en toda Galicia

Dous incendios forestais permanecen activos este xoves nos municipios de Chandrexa de Queixa (Ourense) e Cervantes (Lugo), municipio no que outros dous lumes quedaron extinguidos. Mentres, en Galicia hai dous incendios estabilizados en Castro Caldelas e Monterrei e catro controlados en Porto do Son (A Coruña), Palas de Rei, A Pobra de Trives e Montederramo. Todos eles suman máis de 1.100 hectáreas calcinadas.

Varios focos de lume en Arbo | Fonte: Lito Arbo.

Segundo informa a Consellería do Medio Rural, na parroquia de Vilarello no municipio lucense de Cervantes está activo desde as 1,22 horas deste xoves un incendio que afecta a máis de 20 hectáreas.

Tamén desde as 19,34 horas do martes está activo un lume na parroquia de Queixa, no municipio de Chandrexa de Queixa, que calcinou unhas 300 hectáreas.

Pola súa banda, atópase estabilizado desde as 17,55 horas do mércores o incendio forestal rexistrado na parroquia do Burgo no concello ourensán de Castro Caldelas, onde comezou ás 18,27 horas do martes. Queimou unhas 250 hectáreas.

No municipio ourensán de Monterrei, permanece estabilizado desde as 17,30 horas do mércores o lume que comezou ás 17,41 horas do martes na parroquia de Infesta. As últimas estimacións sitúan a superficie afectada nunhas 350 hectáreas.

Incendio en Vilariño/brif laza Lume en Vilariño/brif laza

CONTROLADOS

Polo seu lado, atópase controlado desde as 23,20 horas do mércores o lume rexistrado ás 15,52 horas na parroquia de Nebra no municipio coruñés de Porto do Son, que afecta a unhas 50 hectáreas de monte arboledo.

Na localidade luguesa de Palas de Rei tamén está controlado desde as 21,34 horas o incendio que comenzou ás 15,24 horas na parroquia de Pambre, que afecta a unha superficie de 30 hectáreas --20 de arboledo e dez de raso--.

Así mesmo, está controlado desde as 16,00 horas do martes o lume forestal que comezou ás 22,16 horas do luns na parroquia de Cova no concello ourensán de Trives.

Na parroquia de Marrubio no municipio ourensán de Montederramo permanece controlado desde as 19,34 horas o incendio rexistrado o luns ás 13,55 horas. As últimas estimacións de Medio Rural sitúan a superficie afectada en 42 hectáreas, das cales 18 de monte arbora e 24 de raso.

EXTINGUIDOS

Polo seu lado, quedou extinguido ás 22,41 horas do mércores o lume que comezou ás 16,20 horas na parroquia de Augada do municipio lucense de Carballedo, tras queimar nove hectáreas forestais --catro de arborado e cinco de raso-- e 4,5 hectáreas agrícolas.

Mentres, no municipio lucense de Cervantes quedaron extinguidos dous lumes. Por un parte, ás 9,35 horas deste xoves quedou sufocado o lume declarado ás 12,37 horas do luns na parroquia de San Tomé de Cancelada. Afectou a 67,77 hectáreas, das que 42 son de monte arborado e 25,77 de raso.

En Cervantes, á mesma hora quedou extinguido o outro incendio forestal declarado ás 16,44 horas do luns na mesma parroquia, no que a superficie afectada foi de 31,21 hectáreas.