A subministración de auga e a recollida de lixo, os servizos públicos municipais mellor valorados na Coruña

A subministración de auga é o servizo público mellor valorado na Coruña, segundo reflicte o estudo realizado polo Observatorio de Servizos Urbanos (OSUR) a través dunha enquisa efectuada por Ipsos. Xunto a este, destaca tamén a valoración sobre a recollida de lixo.

Recollida de lixo | Fonte: Europa Press

En concreto, o 72 por cento dos enquisados sinalan estar satisfeitos coa subministración de auga. Así mesmo, o 49% dos coruñeses valoran o conxunto dos servizos municipais, mentres que o 27% móstrase insatisfeito.

A media nacional sitúase no 62% e 21%, respectivamente, e A Coruña colócase, concreta este barómetro, como a cuarta cidade que peor valora os seus servizos das 30 que participan na enquisa, indica o Barómetro de satisfacción d servizos urbanos.

O Barómetro OSUR é a primeira enquisa de carácter anual centrada en medir os índices de satisfacción e a evolución da valoración cidadá, no seu rol de contribuíntes e usuarios, dos servizos públicos municipais no país.

Tras a subministración de auga, os servizos mellor valorados son a recollida de lixos, co 56% de aceptación; a limpeza viaria co 46%; o transporte público, co 44% e, en último lugar, o coidado de parques e xardíns, que recibe un 44% de opinións positivas e un 40% de negativas.

Respecto á subministración de auga, o servizo mellor valorado cun 72%, o aspecto mellor considerado é a calidade da auga fornecida, cun 94% de opinións positivas. Séguelle a boa xestión con ausencia de cortes, presión e bo funcionamento do contador, cun 86% e o servizo de rede de sumidoiros cun 63%.

LIXO E LIMPEZA

Na recollida de lixos, que aproba un 56% dos coruñeses, o máis apreciado cun 90% de aceptación é a frecuencia do servizo de recollida; séguelle a dotación e equipamento para a prestación do servizo, cun 65% e o servizo de colectores para recollida selectiva cun 59% de satisfacción.

Na limpeza viaria, que conta cun índice de satisfacción do 46%, os aspectos mellor considerados son a dotación e equipamento para a prestación do servizo, cun 57% de satisfacción; a frecuencia coa que se realizan labores de limpeza, cun 50%, e a limpeza de rúas e beirarrúas cun 50%.

PEOR VALORADOS

O transporte público e o coidado de parques e xardíns son os servizos peor valorados, ambos cun 44% de satisfacción. No transporte público, o estado de limpeza e conservación dos vehículos é o aspecto mellor valorado cun 65%. Séguelle a comodidade á hora de realizar os traxectos, cun 54% e a frecuencia dos horarios nos autobuses urbanos cun 50%.

En canto ao coidado de parques e xardíns, o servizo peor valorado, recibe un 44% de opinións positivas fronte a un 40% de opinións negativas, sinala o Barómetro. O que mellor valoran os cidadáns deste servizo é o coidado das zonas verdes, cun 55% de satisfeitos.

A presenza de persoal de mantemento e o equipamento dos parques para distintas idades, cun 53% e un 44% respectivamente de opinións negativas, son os aspectos que máis insatisfacción xeran, segundo recolle este barómetro.

ENQUISA

A mostra inclúe residentes nas 30 cidades máis poboadas do país (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Alcalá de Henares, Alacante, Badalona, Bilbao, Cartaxena, Córdoba, A Coruña, Elxe, Xixón, Granada, L'Hospitalet, Jerez de la Frontera, Móstoles, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, Sabadell, Santa Cruz de Tenerife, Terrassa, Valladolid, Vigo e Vitoria) correspondentes a 13 comunidades autónomas.

En total, contaron con 5.262 enquisados de 18 a 79 anos no mes de xullo deste ano. O desenvolvemento técnico foi realizado por Ipsos, baixo a dirección de OSUR.

Para o director xeral de OSUR, Ramiro Aurín, "os datos revelan que A Coruña é unha cidade crítica cos seus servizos municipais". "No entanto, se analizamos os números con detalle, os resultados agregados das respostas ás preguntas concretas son mellores (máis positivos) que os expresados a preguntas máis xenéricas. É dicir a análise racional mellora a primeira impresión emocional", engade.

Ademais, destaca "en positivo" a "extraordinaria percepción da calidade da auga, entre as mellores de España". Pola contra, "como en moitas das cidades enquisadas a percepción da limpeza de rúas e espazos públicos é baixa", conclúe.