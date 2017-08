O alcalde de Cervantes (Lugo), Benigno Gómez, mostrouse convencido de que os últimos incendios forestais no concello foron "provocados". Desde o luns rexistráronse ata tres lumes no seu municipio, dous deles xa extinguidos, e un terceiro que se declarou na madrugada deste xoves.

Respecto diso, Gómez considera que "se aproveitan da situación" os incendiarios, ao "estar todo seco". "É un problema, que pode arder unha aldea", alertou o alcalde.

Ademais, Benigno Gómez asegurou que "incendiarios sempre houbo e agora aprovéitanse da situación". "O problema este ano é a seca", reiterou.

Do primeiro lume, declarado ás 12,37 horas do luns na parroquia de San Tomé de Cancelada con 67,77 hectáreas, o rexedor lembra que estivo moi próximo "ás casas". "Se non fóra polos medios chegase ás casas", sostén.

En canto ao terceiro incendio, declarado ás 1,22 horas deste xoves na parroquia de Vilarello, mantense activo con máis de 20 hectáreas calcinadas, segundo informa a Consellería do Medio Rural.