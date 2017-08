O PIB de Galicia crece un 0,9% no segundo trimestre, cun avance interanual do 3,2% que supera a media española

A economía galega crece un 0,9% no segundo trimestre respecto do tres primeiros meses, cun avance interanual do 3,2%, lixeiramente por encima da media española (3,1%), segundo os datos publicados este xoves polo Instituto Galego de Estatística (IGE).

A débeda pública volve superar o 100% do PIB | Fonte: Europa Press

Así, o aumento do PIB intertrimestral do 0,9% supoñen tres décimas máis que o trimestre anterior (+0,6%), mentres que o avance interanual do 3,2% é unha décima superior á que rexistrou Galicia (3,1%) no primeiro trimestre.

Pola súa banda, as exportacións galegas creceron un 5,5% no segundo trimestre, 0,6 puntos máis que no tres meses anteriores, segundo datos do IGE.

Ao lado do consumo, o consumo dos fogares segue á alza ao incrementarse nun 0,9% en termos interanuais, unha décima máis que o tres meses anteriores.

No tocante á oferta, todos os sectores da economía galega seguen en positivo, coa industria manufactureira á cabeza (+5,7%). Séguenlle a construción (3,8%), os servizos (3,7%), a industria (2,1%) e o sector primario (0,6%).

Respecto ao emprego, os postos de traballo a tempo completo eleváronse unha 2,1% fronte ao mesmo trimestre do ano anterior. Aquí destaca a subida no sector primario (+3,9%) e a industria (+2,9%).

DATOS DE ESPAÑA

A economía española creceu un 0,9% no segundo trimestre, unha décima máis que no trimestre anterior e a taxa trimestral máis alta desde o terceiro trimestre de 2015, grazas ao consumo dos fogares e das institucións sen fins de lucro, que aceleraron o seu crecemento trimestral ata o 0,7% e o 0,2%, respectivamente. O gasto público, pola súa banda, moderou o seu avance trimestral ao 0,2% e o investimento, ao 0,8%.

A taxa interanual do PIB, pola súa banda, acelerouse unha décima, ata o 3,1%, despois de dous trimestres consecutivos crecendo a taxas do 3%, segundo a Contabilidade Nacional Trimestral publicada este xoves polo Instituto Nacional de Estatística (INE), na que se confirman os datos avanzados a finais de xullo.

Co crecemento trimestral do 0,9% rexistrado entre abril e xuño acumúlanse xa 15 trimestres consecutivos de avances. A taxa interanual, pola súa banda, acumula 14 trimestres en positivo, o últimos nove rexistrando valores superiores ao 3%.

O INE explicou que a demanda nacional contribuíu con 2,4 puntos ao crecemento interanual do PIB, unha décima máis que no trimestre anterior, mentres que a demanda externa achegou sete décimas, taxa similar á do primeiro trimestre.

AS EXPORTACIÓNS RETARDAN O SEU CRECEMENTO

Entrando máis ao detalle, os fogares aumentaron o seu gasto en consumo un 0,7% no segundo trimestre, tres décimas máis que no trimestre anterior. Así mesmo, o gasto en consumo das institucións sen fins de lucro ao servizo dos fogares avanzou un 0,2% entre abril e xuño, en contraste co retroceso do 0,7% experimentado no trimestre anterior.

Pola contra, o gasto público botou un pouco o freo no segundo trimestre e aumentou un 0,2%, seis décimas menos do que o fixo no primeiro trimestre.

A formación bruta de capital fixo, polo seu lado, tamén desacelerou o seu crecemento no segundo trimestre ao crecer un 0,8% en relación ao trimestre anterior, fronte ao notable aumento do 2,1% que experimentou no primeiro trimestre do ano.

O repunte do investimento entre abril e xuño foi consecuencia do crecemento nun 1,1% do investimento en construción (a mesma taxa que no primeiro trimestre), e do aumento do investimento en bens de equipo nun 0,5%, tres puntos por baixo do incremento que se rexistrou entre xaneiro e marzo.

No segundo trimestre do ano, as exportacións recortaron máis de dous puntos o seu ritmo de crecemento trimestral, desde o 3% do primeiro trimestre ao 0,7% no segundo. As importacións, pola súa banda, cambiaron de signo e retrocederon un 0,2% respecto ao trimestre anterior, fronte ao avance do 3,1% que experimentaron no trimestre previo.

O CONSUMO ACELERA O SEU CRECEMENTO ANUAL, O INVESTIMENTO FRÉAO

En taxa interanual, a economía española creceu no segundo trimestre un 3,1%, unha décima máis que nos dous trimestres anteriores. Os dous principais compoñentes da demanda nacional (consumo e investimento) mostraron un comportamento desigual, pero positivo: mentres que o consumo acelerou en termos xerais o seu crecemento respecto ao trimestre anterior, desde o 2% ao 2,2%, o investimento o desacelerou desde o 3,9% ao 3,4%.

En concreto, o consumo dos fogares subiu un 2,5% en taxa interanual, a mesma taxa que no trimestre anterior, e o das institucións sen fins de lucro aumentou un 1,9%, sete décimas máis. O gasto público tamén pisou o acelerador, cun aumento do 1,3% interanual, fronte ao crecemento do 0,5% do trimestre previo.

Polo seu lado, o investimento rexistrou un crecemento interanual do 3,4%, taxa cinco décimas inferior á do trimestre anterior, cun repunte do investimento en construción do 3% (2,9% no trimestre anterior) e un avance do investimento en bens de equipo do 4,1%, taxa 1,4 puntos inferior á do primeiro trimestre.

No segundo trimestre, a contribución positiva da demanda exterior neta foi de 0,7 puntos. As exportacións desaceleraron case tres puntos o seu crecemento interanual, desde o 7,3% ao 4,5%. As importacións tamén avanzaron a un ritmo inferior ao do trimestre anterior, unha 2,8% fronte ao 5,7% do primeiro trimestre.

Desde a óptica da oferta, a construción presentou no segundo trimestre do ano un mellor comportamento interanual que no trimestre previo, ao contrario que a agricultura e a industria, que desaceleraron tres e dúas décimas o seu valor engadido bruto, ata taxas do 4,1% e do 2,6%, respectivamente.

Pola contra, a construción mellorou catro décimas a súa taxa interanual, ata o 4,8%, mentres que os servizos mantiveron o seu ritmo de avance interanual no 2,8%.

480.000 EMPREGOS MÁIS NUN ANO

En canto ao emprego, o INE asegura que esta variable, medida en termos de postos de traballo equivalentes a tempo completo, creceu entre abril e xuño un 0,9%, dúas décimas máis que no trimestre anterior.

En taxa interanual, o emprego rexistrou un avance do 2,8%, tres décimas máis que no trimestre anterior, o que supón a creación neta de 480.000 empregos equivalentes a tempo completo nun ano.

Este comportamento, xunto coa variación experimentada pola xornada media, dan como resultado a desaceleración nunha décima da taxa anual de horas efectivamente traballadas (desde o 1,8% ao 1,7%).

No segundo trimestre, todos os sectores aceleraron as súas taxas anuais de emprego respecto ao trimestre anterior. Así, os servizos mostraron un crecemento interanual da ocupación do 2,4% (unha décima máis); a agricultura do 5,5% (seis décimas máis); a industria do 2,9% (catro décimas máis), e a construción do 5,1% (medio punto máis).

A REMUNERACIÓN DOS ASALARIADOS CRECE, PERO MENOS

O emprego asalariado, pola súa banda, creceu un 3% interanual no segundo trimestre, tres décimas máis que no trimestre anterior.

A produtividade aparente por posto de traballo equivalente retrocedeu dúas décimas, ata o 0,3%, mentres que o crecemento da produtividade aparente por hora efectivamente traballada subiu unha décima, ata o 1,3%.

Neste contexto, a remuneración dos asalariados desacelerou dúas décimas o seu crecemento, ata o 2,9%, polo maior crecemento do número de asalariados (do 2,7% ao 3%) e polo retroceso nun 0,1% da remuneración media por asalariado, en contraste co avance do 0,4% do primeiro trimestre.