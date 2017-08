Controlado o incendio forestal que queimou unhas 384 hectáreas en Monterrei (Ourense)

O incendio forestal declarado na tarde do martes no municipio ourensán de Monterrei quedou controlado este xoves tras queimar unhas 384 hectáreas.

Segundo informou a Consellería do Medio Rural, o lume afecta desde as 17,41 horas do martes á parroquia de Infesta de Monterrei, onde calcinou unha superficie provisional de 384,06 hectáreas.

Ademais, en Galicia este xoves hai dous incendios activos na provincia de Lugo, no termo municipal de Cervantes, zona na que outros dous lumes quedaron extinguidos, e en Folgoso do Courel.

Mentres, permanecen dous lumes estabilizados en Castro Caldelas e Chandrexa de Queixa e cinco controlados en Monterrei (Ourense), Porto do Son (A Coruña), Palas de Rei, A Pobra de Trives e Montederramo. Todos eles suman máis de 1.100 hectáreas calcinadas.