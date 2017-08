O secretario xeral provincial de Novas Xeracións (NN.XX.) da Coruña, Adrián Pardo, presentou este xoves a súa candidatura á presidencia da organización xuvenil dos populares no ámbito galego. Con isto, o mozo buscará "impulsar un proceso de renovación" na formación e "profundar na substitución xeracional".

Adrián Pardo presenta a súa candidatura a presidente de Novas Xeracións PPdeG | Fonte: Europa Press

"Son Adrián Pardo, son graduado en Dereito, teño 23 anos e son de Oleiros". Así se introduciu o candidato nunha rolda de prensa na sede autonómica do PPdeG de Santiago, na que tamén destacou que leva en NN.XX. desde os 17 anos, polo que afirma sentirse "afiliado de base".

O obxectivo co que se presenta é, nas súas palabras, "impulsar un proceso de renovación" da formación e de "apertura cara a sociedade". Ao mesmo tempo, avoga por "continuar co bo labor" que, segundo sostivo, mantiña ao presidente anterior de NN.XX., agora á fronte de Novas Xeracións do PP, Diego Gago, e o actual secretario xeral galego, Sergio Camiña.

Pardo asegurou que a decisión de postularse a liderar a organización a partir do mes de setembro tomouna tras falar co resto dos seus compañeiros e tras convocarse o Congreso Autonómico para os próximos días 22 e 23 de setembro en Santiago.

"O PRESIDENTE DE TODOS"

Deste xeito, afirmou presentarse "con moita ilusión" e "cheo de ganas". Sobre o seu proxecto adiantou que empezará a reunirse cos presidentes provinciais e locais do a formación "para seguir facendo das NN.XX. a maior organización política xuvenil de Galicia".

Neste sentido, destacou os máis de 3.000 afiliados galegos de NN.XX., a canteira "máis valiosa de todos os partidos" na comunidade. Ademais, comprometeuse a ser "o presidente de todos eles e abrir as portas para que sexan moitos máis os que se poidan unir" ao seu proxecto.

Por último, Pardo asegurou que o proxecto que aspira a trasladar á formación "quere estar á altura" da filosofía política do partido e "converter ás NN.XX. na organización política que máis se parece á mocidade".