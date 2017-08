Seguen sen control os lumes de Cervantes e Folgoso e estables dous en Ourense tras arder máis de 630 hectáreas

Os incendios dos municipios lucenses de Folgoso do Courel e Cervantes permanecen activos e xa afectaron, segundo datos provisionais, a 135 hectáreas. Mentres tanto, os das localidades ourensás de Chandrexa de Queixa e Castro Caldelas seguen estabilizados tras arrasar máis de 630 hectáreas.

Segundo informou a Consellería do Medio Rural a través dun comunicado, o lume activo en Cervantes desde, aproximadamente, a unha da madrugada deste xoves afecta a unha superficie de máis de 100 hectáreas.

Pola súa banda, o incendio do municipio de Folgoso, que foi detectado o mércores sobre as 18,00 horas, afecta de forma provisional a un total de 35 hectáreas.

En canto aos estabilizados, o de Chandrexa estao desde as 9,45 horas, tras calcinar 369 hectáreas desde o pasado martes. O lume de Castro Caldelas, que arrasou 265 hectáreas tamén desde o martes, continúa estabilizado desde as 17,55 horas do mércores.

CONTROLADOS

Doutra banda, seguen controlados outro cinco incendios en Galicia. O último, o de Monterrei (Ourense), ás 12,30 horas deste xoves, tras arrasar 384 hectáreas desde a tarde do martes.

En total, os outros catro afectaron a unha superficie de máis de 150 hectáreas nos municipios de Porto do Son (A Coruña), Palas de Rei (Lugo) e A Pobra de Trives e Montederramo (Ourense).