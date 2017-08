Responsables de Patrimonio Natural e Turismo da Xunta mantiveron un encontro este xoves con representantes do sector hostaleiro da provincia de Pontevedra para trasladarlles as súas explicacións sobre o caos vivido o pasado domingo na estación marítima de Vigo, e xustificaron a súa decisión de impedir o desembarco de visitantes nas Illas Cíes pola "irresponsabilidade" das navieras, que venderon máis billetes dos que permite a cota (2.200 visitantes diarios).

Illas Cíes | Fonte: Europa Press

Na reunión participaron a directora xeral de Patrimonio Natural, Ana María Díaz; a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; e representantes da Federación de Hostalaría (FEPROHOS), a Asociación Provincial de Axencias de Turismo (AVIPO) e do Clúster de Turismo de Galicia.

A Xunta recoñeceu ao sector que a decisión de impedir o desembarco de visitantes ás illas foi unha "medida drástica e dura" que preferise "non ter que tomar", pero explicou que foi provocada "tras detectar incumprimentos graves por parte das navieras no mes de agosto, e unha vez constatado que os apercibimentos e os expedientes sancionadores non deron resultado".

Ana Díaz sinalou que a Xunta ten "a obrigación de preservar" unha "xoia patrimonial" como é o Parque Nacional Illas Atlánticas e, dentro del, as Cíes, "así como a seguridade das persoas", dous obxectivos que cualificou de "primordiais".

Fontes da Consellería de Medio Ambiente confirmaron que, desde o pasado martes, recuperouse a "normalidade" no acceso ao Parque Nacional. "Está a cumprirse a cota de visitantes e non se rexistraron problemas", sinalaron.

HOSTALEIROS

Pola súa banda, a portavoz de FEPROHOS, Beatriz Carballido, apuntou, en declaracións a Europa Press, que a principal preocupación que o sector trasladou á administración autonómica nese encontro foi o prexuízo causado pola imaxe que se deu de Vigo e do turismo, e "as formas" utilizadas para xestionar a sobreventa, impedindo o desembarco de turistas, co consecuente malestar dos afectados.

Con respecto ás cancelacións de reservas en hoteis da cidade, Carballido explicou que, ademais das cancelacións de paquetes específicos de visitas ás Cíes, producíronse cancelacións de pernoctacións, pero non máis das habituais nunha época de "moito movemento" como é o mes de agosto.

En todo caso, precisou, "é prematuro" aseverar que ditas cancelacións estean relacionadas cos problemas nas viaxes a Cíes, porque "os clientes que cancelan non notifican os motivos polos que o fan".

REUNIÓN NO CONCELLO

Paralelamente á reunión na delegación viguesa da Xunta, representantes de hostaleiros e comerciantes celebraron outro encontro, esa vez co alcalde, Abel Caballero. Na devandita reunión estiveron presentes FEPROHOS, a Asociación de Hostalaría de Vigo (AHOSVI), e diversas asociacións de comerciantes da cidade.

Tras o encontro, o presidente de AHOSVI, Jaime Pereira, afirmou que debe "quedar claro" que nin a cidade de Vigo nin o seu sector turístico "en ningún momento foron partícipes deste desaguisado". Así mesmo, indicou que, aínda que non se pode confirmar que as cancelacións rexistradas estivesen relacionadas co ocorrido, o certo é que "desde o domingo foi minguando a cadencia de reservas".

Pereira tamén lamentou que, polo menos a organización que preside, non recibiu "ningunha chamada da Xunta interesándose pola situación do sector e as consecuencias". "O que hai que facer é cumprir a lei, a Xunta é a que ten que velar por iso, e dedicarse a controlar a venda de billetes", engadiu, con respecto aos motivos do 'caos' do domingo.

Pola súa banda, o presidente de comerciantes e hostaleiros de Zona Náutico, Rubén Pérez, tamén lamentou a "imaxe malísima" que se deu da cidade, e pediu que a Xunta garanta o cumprimento da lei sen ter que adoptar unha "decisión desmesurada", como foi impedir o desembarco, e que ofreceu "unha imaxe de república bananera".

ENCONTRO CON CABALLERO

Tras o encontro con hostaleiros e comerciantes, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, insistiu en que as decisións "caóticas, improcedentes e lamentables" da Xunta na xestión desta crise causaron un gran dano á cidade e ao propio Parque Nacional, dando unha imaxe "que non se corresponde coa realidade".

Así, volveu criticar a medida de impedir o desembarco de viaxeiros, o que tachou como "matar moscar con bombas nucleares", e advertiu dos prexuízos que suporá a difusión do caos vivido a "20 millóns de persoas" a través dos medios de comunicación e redes sociais. "O dano xa está feito, nas cancelacións e nun dano de longo percorrido á imaxe. Iso non é Vigo, é a Xunta", proclamou.

O rexedor engadiu que sería "facilísimo" evitar o ocorrido o domingo, xa que a Xunta coñecía con antelación o problema da sobreventa de pasaxes. Ao seu xuízo tería que intervir na plataforma informática de reserva e deseñar un único billete "infalsificable" que os usuarios teñan que retirar nos despachos de billetes.