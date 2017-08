A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, insistiu este xoves en que a Xunta de Galicia realiza "controis" sobre a xestión e visitas ás Illas Cíes, e que "cumpre a súa parte", que é a protección desa contorna, tras os problemas vividos o pasado domingo pola sobreventa de billetes por parte das navieras e a decisión de impedir o desembarco de visitantes no arquipélago.

Beatriz Mato | Fonte: Europa Press

Ante as críticas do alcalde de Vigo, Abel Caballero, quen responsabiliza ao Goberno galego de "danar" a imaxe da cidade e de Cíes, a conselleira subliñou que "o importante é protexer as illas, comprometerse na protección da natureza e desa riqueza patrimonial, preocuparse pola seguridade dos visitantes, e porque ese paraíso terreal o siga sendo no futuro".

"Os controis fixéronse, e a Xunta cumpre ca súa parte, que é protexer o noso medio, por encima de todo. E despois, se se pode, combinalo cun turismo sustentable", incidiu.

Por outra banda, con respecto ás repercusións que puido ter o ocorrido o domingo no sector hostaleiro, a conselleira lembrou que, segundo trasladaron representantes do propio sector á Xunta nun encontro este xoves, "non houbo nin unha soa cancelación de pernoctacións directamente vinculada á situación do Parque Nacional". "Puido haber cancelacións de visitas ás illas, pero a xente non deixou de ir a Vigo por iso", asegurou.

Mato, quen expresou que o Goberno galego "lamenta profundamente" as molestias provocadas aos visitantes afectados polos problemas de sobrevenda, pediu "que non se vinculen as cancelacións con este tema".

Así mesmo, expresou a disposición do seu departamento a estudar medidas de mellora no sistema de control de venda de billetes e nas visitas ao Parque, unha demanda exposta polos hostaleiros na reunión.