A Xunta prevé solucionar a próxima semana problemas de subrogación no transporte, que leva a Inspección de Traballo

A Xunta e sindicatos prevén que a próxima semana poida haber unha solución para os problemas de máis de 20 traballadores --na Mariña lucense e a provincia de Ourense-- que non foron subrogados no marco do novo plan de transporte, á vez que acordaron levar a Inspección de Traballo estes casos.

A conselleira de Infraestruturas Ethel Vázquez. | Fonte: Europa Press

A segunda reunión da comisión de seguimento do novo plan de transporte acordou pedir "por unanimidade" documentación complementaria ás empresas saíntes e entrantes das liñas nas que hai problemas de subrogación de persoal por "posibles incumprimentos". Estes datos serán analizados nunha terceira reunión, que se celebrará o próximo 31 de agosto, de onde se espera que salga unha solución.

Tras dúas horas e media de renión, a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, deixou claro que se revogarán as adxudicacións ás empresas entrantes no caso de que se confirme que deben subrogar aos traballadores pendentes e non o fan, aínda que agarda que se poida chegar a acordo.

De tal forma, se "coa documentación complementaria" inclúense certificados de que son "realmente" traballadores da liña antiga que cambia de adxudicataria, a Xunta ten lista "a documentación para iniciar o proceso de resolución de contrato e mesmo prohibición de contratar".

Así mesmo, a Xunta e os sindicatos acordaron remitir esta situación a Inspección de Traballo --a instancias dos sindicatos-- para que analice "todo este proceso de subrogación" co fin de que abra un informe, que pode derivar en sancións pertinentes se é o caso.

"Desde a Xunta de Galicia non imos tolerar nin a permitir que o plan de transporte sirva de escusa ás empresas para reducir o persoal", sentenza Ethel Vázquez.

"UNHA SOLUCIÓN XA"

O obxectivo de todo iso é que a comisión de seguimento "poida dar unha solución xa" na súa reunión do próximo xoves "e non prolongalo", segundo explica Beatriz Meilán, de UXT. "Creo que a semana que vén poderemos pechar o asunto satisfactoriamente", asegura.

Neste sentido, Meilán identifica a reunión deste xoves como un "avance importante" para determinar que información é a necesaria para solucionar esta problemática, co fin de que a Administración decida se mantén a adxudicación ou a reverte.

Así, explica que "se a empresa saínte certifica" esa subrogación, a nova concesionaria terá que admitir a eses traballadores, "e se non haberá que reverter esa concesión".

Pola súa banda, Marcos Pérez (CC.OO.) tacha de "vergoña" ter aos traballadores "na situación na que están", que "están na rúa, sen traballo, sen paro e sen nada".

Así mesmo, Pérez indica que a información achegada polas empresas afectadas "non foi suficiente para nada", polo que se reclaman datos complementarios cos que poder solucionar esta problemática.

En concreto, hai 14 traballadores afectados nunha liña da Mariña que xestionaba Arriva e coa que se fixo a UTE Autos Morán-Autocares Rodríguez Domínguez; así como outro empregado en liñas do Ribeiro, Carballiño e A Limia ata un total de máis de 20.

FUNCIONAMENTO CON "NORMALIDADE"

Noutra orde de cousas, a conselleira de Infraestruturas referiuse a as incidencias en liñas e horarios na posta en marcha do plan de transporte para remarcar que "a tónica dominante é a normalidade", máis aló de "algún axuste puntual".

A este respecto, lembra que neste plan hai máis de 800 liñas e máis de 5.000 horarios, polo que se produce un "proceso de adaptación" no que se resolveron complicacións xurdidas.