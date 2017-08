A deputada de En Marea Paula Vázquez Verao considerou que a valedora do Pobo, Milagros Otero, "utilizou partidariamente" o caso dos sen teito de Santiago para "confrontar" co goberno municipal de Compostela Aberta.

A deputada de En Marea, Paula Vázquez Verao, no Parlamento | Fonte: Europa Press

Así se pronunciou nunha rolda de prensa a parlamentaria autonómica despois de que o mércores transcendese que a valedora comunicou ao concello compostelán o arquivo de todos os expedientes que mantiña abertos en relación á situación e comportamento das persoas sen fogar na cidade.

Respecto diso, Paula Vázquez Verao lembrou que, na súa última comparecencia no Parlamento de Galicia, a defensora asegurou que o conflito coas persoas sen fogar na capital galega "era un dos problemas máis graves de Galicia". Todo iso, sinalou, a pesar de que "só eran dúas queixas entre o conxunto de miles" que recibe cada ano a institución do Valedor do Pobo.

Por iso, denunciou que o alto comisionado galego "utilizou ese asunto partidariamente" e censurou que "mesmo" chegase a "trasladar datos persoais" da xente que "naquel momento" pasaba o día na Praza do Toural.

"Foi un episodio que non se debeu de producir", manifestou a deputada de En Marea, que subliñou que o seu grupo parlamentario está "en contacto" coa concellaría de Políticas Sociais de Santiago que "o que segue demandado é que haxa máis medios" para "políticas de inclusión activas".

Ademais, incidiu na necesidade de "coordinar" estas medidas de inclusión activas con "a saúde mental" dado que, como criticou, a Xunta ten un "plan estratéxico obsoleto".

Por último, tamén criticou que o arquivo destes expedientes désese a coñecer en agosto tentando que "non haxa contestación social".