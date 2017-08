A Xunta impulsa con actividades entre os mozos a riqueza natural, cultural e etnográfica de Galicia

Turismo de Galicia e a Consellería de Política Social impulsarán mediante un convenio unha serie de actividades que permitirán aos mozos de entre 18 e 30 anos adquirir un maior coñecemento do patrimonio natural, cultural e etnográfico de Galicia, ademais de fomentar a educación ambiental e o lecer sustentable.

Rey Varela e Nava Castro | Fonte: Europa Press

Así o explicaron a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, e o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, no marco da firma do convenio, subscrito este xoves en Santiago, que conta cun orzamento de 80.000 euros.

Segundo explicou Castro, o convenio promove un dobre obxectivo. Deste xeito, incide, por unha banda, en "impulsar o coñecemento do turismo rural entre a mocidade" e, por outro, "mellorar as competencias dos participantes a través da educación non formal".

Esta iniciativa conta cun total de 480 prazas destinadas a mozas de entre 18 e 30 anos que, durante a súa estancia nos diferentes puntos de Galicia nos que levarán a cabo as actividades, poderán coñecer a natureza, recibir formación en temáticas como a creatividade e a motivación.

Neste sentido, Rey Varela indicou que o programa se desenvolverá durante o catro fins de semana de outubro en seis aloxamentos rurais situados en Carnota (A Coruña), Os Ancares (Lugo), Eume (A Coruña), O Courel (Lugo), Manzaneda (Ourense) e O Xurés (Ourense).

Ademais, Nava Castro lembrou que este acordo permite profundar nun dos obxectivos da Estratexia de Turismo de Galicia 2020, que propón medidas para sensibilizar ás novas xeracións sobre o turismo e a súa capacidade como motor do desenvolvemento.