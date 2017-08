Iolanda Castaño inaugura a Feira do Libro en Monforte

Monforte de Lemos inaugurou este xoves a súa feira do libro. Os diferentes postos participantes nesta edición estarán abertos ao público en horario de 12.00 a 14.00 h. pola mañá e de 18.00 a 22.00 h. pola tarde. Catro días para gozar da “ledicia de ler” como reza o lema das Feiras do Libro que percorren as cidades e vilas de Galicia.

Iolanda Castaño na inauguración da Feira do Libro de Monforte

A coñecida poetisa e activista cultural Iolanda Castaño encargouse de inaugurar onte o encontro recitando un poema como anticipo do tradicional pregón e a continuación actuou a Banda de Gaitas do Concello de Monforte. A partir de hoxe xoves e ata o sábado haberá unha sucesión de presentacións, moitas delas con protagonistas das terras de Lemos como Antón Lopo e Alicia Fernández que participan esta tarde acompañados de Imanol Bértolo no recital-presentación de “13 Antoloxía da poesía galega próxima” publicado pola Editorial Chan de Pólvora.

Os monfortinos Felipe Aira e Roberto Vila asinan o venres ás 19.00 h. as respectivas obras “Judíos y conversos de Monforte de Lemos” e “Esencias a propósito de…” e Antón Valcarce presenta ás 20.00 h. “Contáronme que che contara”, publicado por Agrasar Editores.

E como complemento tamén podemos atopar actividades para os máis pequenos como a “Ciclobiblioteca de Anxo Moure”, obradoiros de encadernación e o espectáculo de Maimiñas do libro “Volta, Revolta e Reviravolta” da Editorial Galaxia.

O sábado 26 destaca a presentación de actividades do Colectivo Lemos Le, relacionadas co fomento do libro e a lectura ao longo de 5 anos de traxectoria, sobre as 19.00 h e a presentación de “Toca: El oro de Gallaecia” de Sonia María García García publicado por Belagua Ediciones ás 20.00 h.

Ás 21.00 h. e como remate da Feira terá lugar o espectáculo “Reencuentros musicales” con Teresa Grau e Fernando Estévez.

"Este poema pertencente a A Segunda Lingua –o meu último libro– e que está obviamente dedicado ao meu vello Ford Focus de segunda man que hoxe felizmente me trouxo ata aquí, quero celebrar e agradecer a xenerosa oportunidade que se me concede de abrir co meu pregón unha nova edición da Feira do Libro de Monforte”, dixo Iolanda Castaño na inauguración da feira. Este é o seu poema:

METROFOBIA

Ao fondo da paisaxe, a chuvia

esvaece as nubes cun borrón.

Esta folla de ruta milita na xograresca.

Xa teño gana de partir e o meu coche é un soldado.

Non vas oíndo chifrar o seu cargamento sensible?

As estradas comarcais parecen

cadernos pautados.

Gustaríame sucar os montes cun poema ao lombo

coma os viaxantes.

O meu coche é unha bala prateada con

ritmo en vez de pólvora, e eu dígolle: “Vamos!”.

Xuntos atravesamos vales, barrios de funcionarios,

as grandes explotacións eólicas

danme ganas de loitar contra os xigantes.

O meu coche mais eu entendémonos sen dicirnos nada.

Flores brancas do ibuprofeno,

o meu coche é un soldado

e eu dígolle “Vamos recitar poemas

a Monforte de Lemos!”,

e el

acompasa o seu motor ao meu rexistro,

repenica,

badalea

aínda que teña

metrofobia.