Cultura encargará este ano o Plan Director do Mosteiro de Carboeiro, onde prevé actuacións por 224.000 euros

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria encargará antes de finalizar o presente exercicio o Plan Director do Mosteiro de Carboeiro, situado no municipio de Silleda (Pontevedra).

Visita de Román Rodríguez a Carboeiro | Fonte: Europa Press

Este documento converterase na folla de ruta que determinará tanto o estado de conservación como a previsión de usos e as diferentes actuacións de que acometerán no inmoble, que ten a consideración de Ben de Interese Cultural.

Así o anunciou o titular do departamento autonómico, Román Rodríguez, durante unha visita este mesmo xoves a Carboeiro, onde lembrou que xa se está tramitando a redacción dun proxecto básico para a execución de traballos de conservación por importe de 17.500 euros.

A maiores, Rodríguez explicou que a Consellería desenvolverá actuacións iniciais que incluirán a reparación de muros en mal estado, a limpeza da cuberta da igrexa e a reparación da correspondente á edificación que acolle o espazo de exposicións, a limpeza de fachadas, a reparación de humidades nas xanelas das torres e a limpeza de frescos.

Para todo iso, a Xunta prevé un investimento que ascendería aos 224.000 euros, que se executarán en canto as posibilidades orzamentarias permitan pór en marcha o programa de posta en valor de BICs integrados nos Camiños.

MONTEFARO

O titular de Cultura e Educación tamén participou nunha reunión co alcalde de Ares, Julio Iglesias, na que asinaron un convenio de colaboración co obxectivo de realizar obras de acondicionamento no Mosteiro de Santa Catarina de Montefaro.

Ao amparo deste acordo, a Consellería promoverá o proxecto de acondicionamento do cabido como sala de interpretación, que será a primeira das actuacións previstas para a posta en valor do mosteiro. O importe previsto ascendería a máis de 123.000 euros.

Pola súa banda, o goberno local comprometeuse a autorizar a libre dispoñibilidade de terreos e inmobles necesarios para a execución das obras, ademais de aprobar o documento técnico das actuacións, tramitar a licenza e soportar os custos xerados, entre outras.

Finalmente, unha vez terminados os traballos de acondicionamento, o Concello asumirá a xestión, mantemento e conservación deste espazo, declarado BIC na categoría de conxunto histórico.