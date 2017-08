Máis de 9.000 mozos galegos participan en actividades de verán impulsadas pola Xunta, segundo sinalou o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, na súa visita a un dos campos de traballo programados en Ponteceso (A Coruña) no marco destas iniciativas.

Xunto ao alcalde de Ponteceso, Xosé Lois García Carballido, o conselleiro destacou o labor que se desenvolve nos 25 campos de traballo distribuídos por toda Galicia, segundo explicou.

Deles, dixo que se busca "compartir experiencias" e pór en valor "actividades do mundo rural". No caso do que se está desenvolvendo en Ponteceso, destacou as actividades programadas vinculadas coa recuperación do medio ambiente.

Ademais da importancia destas propostas no ámbito educativo, subliñou os "valores" que se transmiten neste ámbito por, entre outras cuestións, "traballar en equipo".

Por outra banda, destacou a presenza nestes campos de mozos galegos, pero tamén doutras comunidades autónomas, e de países como Francia ou Rusia, entre outros.