O portavoz parlamentario do PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, criticou este xoves a "xestión nefasta" que a Xunta fixo do conflito da sobreventa de billetes de barco ás illas Cíes; á vez que pediu que se investigue "desde cando" se produce esta sobreventa, se os responsables políticos do Goberno galego o sabían e se se facía "a vista gorda".

Leiceaga en Santiago | Fonte: Europa Press

Deste xeito saíu ao paso do ocorrido o pasado domingo, cando se impediu o desembarco de centos de visitantes en Cíes, para pór o foco en que, lonxe de solucionar o conflito entre o interese público e o privado, a Xunta provocou "un grave problema", "danando a imaxe de Vigo e de toda Galicia".

Leiceaga, quen fixo fincapé na importancia de preservar este "patrimonio natural" e "destino turístico de primeira magnitude", confirmou que o PSdeG activará en setembro unha batería de iniciativas parlamentarias para que "se investigue" o ocorrido e "depúrense responsabilidades".

Nesa liña, reclamou que se pescude "desde cando" se produce a sobreventa de billetes por parte das navieras, "a que se debe", se a Xunta sabíao e se estaba "a facer a vista gorda" e "facilitando que as empresas puidesen optar por estas prácticas".

"ATENDER E RESARCIR" AOS AFECTADOS

Así mesmo, pediu que os pasaxeiros afectados polos problemas de días pasados sexan "atendidos e resarcidos", xa que resultaron prexudicados "por unha práctica incorrecta por parte das empresas" que foi "consentida polo goberno galego".

Finalmente, advertiu de que deben tomarse "medidas correctoras" no funcionamento do Parque Nacional para garantir a súa preservación, facéndoa "compatible" co "goce por parte dos cidadáns".