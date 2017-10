O fiscal de medio ambiente: “Polo que temos ata agora non podemos conectar ningún dos incendios”

Pois mira que non levan anos ardendo os montes. E ainda están empezando a investigación. Elogo pensan que preguntándoles a pobres diablos ello van a decir? Si non estiveran avisados, ou amenazados. Eso e como cando pillan a un vendedor de droga; ahí queda todo. Si non se emplean maís a fondo e porque non lles interesa. Dos anos que llevamos así, si quieran, da estaba a cousa mais avanzada