Falece un motorista en Soutomaior (Pontevedra) e ferida grave a pasaxeira

Un home de 30 anos faleceu na localidade pontevedresa de Soutomaior ao saírse da vía coa moto que conducía. No sinistro, a pasaxeira, de 25 anos de idade, resultou ferida grave e foi trasladada ao Hospistal Montecelo de Pontevedra.

Aínda que o 112 informou no parte da mañá deste luns de que había dúas motos implicadas no sinistro e de que o suceso tivo lugar no municipio de Pazos de Borbén, trátase dun accidente que tivo lugar no de Soutomaior, que colinda co outro concello (onde se celebrou unha concentración moteira).

Concretamente, segundo informaron fontes da Garda Civil de Tráfico a Europa Press, o sinistro tivo lugar na estrada EP-2908, que une Arcade e Amoedo, á altura do quilómetro 6, no municipio de Soutomaior.

Polo momento descoñécense as causas do sinistro que levaron á saída de vía da moto, un sinistro que tivo lugar sobre as 19,18 horas deste domingo.

Ao lugar do accidente enviáronse unha ambulancia asistencial e outra medicalizada do 061, pero os efectivos sanitarios só puideron certificar a morte do condutor do vehículo, un home que responde á identidade de I.N.F., de 30 anos.

Pola súa banda, unha muller, I.G.B., de 25 anos, foi trasladada grave ao Hospital Montecelo de Pontevedra. Por desexo da familia non se facilitaron datos da súa evolución, segundo confirmaron fontes sanitarias a Europa Press.