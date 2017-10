Arrinca en Galicia a campaña de vacinación contra a gripe con 560.000 doses

A Consellería de Sanidade arrinca este luns en Galicia a campaña de vacinación contra a gripe, na que se distribuirán 560.000 doses ata o 29 de decembro, cuns 900 puntos de vacinación habilitados en toda a Comunidade.

Vacina da gripe | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, o Delegado Territorial da Xunta de Galicia na Coruña, Ovidio Rodeiro; acompañado, entre outros, polo Xefe de Servizo de Epidemioloxía da Xefatura Territorial de Sanidade na Coruña, Manuel Porto, presentou a campaña de vacinación antigripal, na que se busca alcanzar unha cobertura de vacinación do 65% entre a poboación maior de 64 anos e do 40% entre os traballadores sanitarios.

Para a campaña deste ano, baixo a lema 'Deixa o virus fóra de casa. Pensa nos teus e vacínate contra a gripe', Sanidade adquire 30.000 doses máis que o ano pasado co obxectivo de incidir na prevención e mellorar os resultados do exercicio anterior.

Para a compra das 560.000 doses contouse cun orzamento de 1.956.240 euros. Os obxectivos para a campaña deste ano céntranse, sobre todo, na prevención, tratando así de diminuír o número e a gravidade das complicacións derivadas de padecela.

COBERTURA

Segundo os datos facilitados este luns, o ano pasado rexistráronse 56 falecementos relacionados coa gripe na provincia da Coruña, período no que, ademais, houbo 896 ingresos vinculados ao virus.

Porto lembrou que as vacinas antigripais "conteñen virus inactivos", o que "non pode causar a gripe", polo que animou a "non ter medo a vacinarse".

Ademais, utilizaranse dúas vacinas, unha para a poboación en xeral e outra indicada para maiores de 75 anos ou aquelas persoas que viven en residencias.

GRUPOS DE RISCO

Os grupos de risco aos que especialmente se dirixe a campaña céntranse en mulleres embarazadas, persoas de 60 anos ou máis e menores desa idade pertencentes a grupos de risco -como poboación con patoloxías crónicas, cancro, obesidade mórbida e outras-; ademais de poboación con posibilidade de transmitir o virus a grupos de risco, entre os que se inclúe o persoal sanitario e coidadores de persoas con maior risco.

Sanidade lembra á cidadanía que a campaña de vacinación durará 10 semanas e que hai tempo suficiente para facelo progresivamente. Por isto, chaman á poboación que, para evitar sobrecarga do sistema asistencial, non se acuda masivamente nos primeiros días de campaña.