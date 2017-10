As denuncias por violencia de xénero aumentan en Galicia un 28%

Os xulgados galegos recibiron no segundo trimestre do ano 1.780 denuncias por violencia de xénero, un 28,1% máis que no mesmo período do ano anterior, cando se presentaron 1.389, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre a base dos datos estatísticos feitos públicos polo Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero.

Imaxe ilustrativa sobre o machismo e os abusos as mulleres estudantes | Fonte: uvigo

A gran maioría das denuncias (1.315) chegaron aos xulgados a través de atestados policiais con denuncia da prexudicada. Aumenta tamén o número de mulleres que aparecen como vítimas, de 1.288 entre abril e xuño do ano pasado, ás 1.640 deste ano, o que supón un incremento do 27,3%.

Segundo os datos estatísticos feitos públicos este luns polo Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero, en Galicia descenden os casos de vítimas que se acollen a non declarar. Se no segundo trimestre de 2016 optaron por esta opción 92 mulleres, este ano fixérono 85, é dicir, o 5,2% das vítimas.

Por outra banda, Galicia segue tendo unha taxa de violencia de xénero (mulleres vítimas por cada 10.000 mulleres) por baixo da media estatal, con 11,71 persoas fronte a 17,04.

Durante o segundo trimestre do ano solicitáronse 477 ordes de protección e medidas de protección e seguridade das vítimas, fronte ás 378 de 2016, o que supón un incremento do 26,2%. Das 477 incoadas adoptáronse 309, o 65%.

AUMENTO EN TODA ESPAÑA

Pola súa banda, os xulgados españois recibiron no segundo trimestre do ano un total de 42.689 denuncias por violencia de xénero, o que supón un incremento interanual do 18%.

No mesmo período de tempo, elevouse tamén en tres puntos a porcentaxe de sentenzas condenatorias a maltratadores, que representaron o 67,2% do total de sentenzas ditadas.

Neste segundo trimestre do ano tamén se produciu un incremento de máis de sete puntos nas solicitudes de ordes de protección e de máis de catro puntos na concesión das mesmas por parte dos órganos xudiciais.

A estatística reflicte, ademais, que un total de 40.366 mulleres figuran como vítimas de violencia de xénero no conxunto das denuncias presentadas no segundo trimestre de 2017.