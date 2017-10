Detidas cinco persoas, unha exparella da vítima, por un roubo con intimidación en Moraña (Pontevedra)

Axentes da Garda Civil de Pontevedra detiveron a cinco persoas, entre elas un menor de idade e a exparella da vítima, relacionadas cun roubo con intimidación que sufriu un veciño de Vilagarcía de Arousa cando estaba no seu coche na veciña localidade de Moraña.

Segundo informou nun comunicado o Instituto Armado, os feitos sucederon a finais do mes de setembro nun polígono industrial do municipio de Moraña.

Así, o relato policial indica que o veciño de Vilagarcía atopábase no seu coche acompañado dunha "amiga" e, ambos, "foron abordados por dous individuos", un deles esgrimiu unha pistola. Subtraéronlle os respectivos teléfonos móbiles e 80 euros; mentres que a el quitáronlle as chaves do coche e a ela dous aneis.

Con todo, as "incongruentes manifestacións da muller", que mantivera unha relación sentimental co veciño de Vilagarcía, levaron ao equipo de Policía Xudicial da Garda Civil de Cambados, que investigou o caso, a sospeitar que podería estar "en conivencia" cos atracadores.

Finalmente, as investigacións confirmaron as sospeitas, de maneira que o equipo de investigación procedeu á detención graduada de cada unha das persoas que participaron no roubo.

DETENCIÓNS

En primeiro lugar, procedeuse á detención da amiga que, "en conivencia co resto dos arrestados, planificou e colaborou activamente para asegurar a impunidade do roubo".

A continuación, foron detidos os dous autores materiais: un deles, menor de idade, de 17 anos, que foi o que esgrimía a arma; e o outro, que resultou ser a actual parella sentimental da moza.

Por último, foron arrestadas outras dúas persoas, que eran as que os esperaban a bordo dun vehículo para recollelos despois de cometer o roubo.

REXISTROS DOMICILIARIOS

Finalmente, a Garda Civil levou a cabo dous rexistros domiciliarios. Nun deles incautáronse de dúas armas curtas (unha pistola de fogueo e outra simulada) e no outro se localizaron diversos obxectos, supostamente roubados, cuxa procedencia se está investigando.

Os detidos son veciños das localidades pontevedresas de Caldas de Reis, Portas e Moraña, foron postos a disposición do Xulgado de Instrución de Caldas, que decretou a liberdade provisional con cargos de todos eles, excepto o menor de idade que foi ingresado nun centro tutelar por orde da Fiscalía.