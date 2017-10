A plataforma de vítimas esixe o cesamento do director de seguridade de Renfe e espera que declare o día 7

A plataforma de vítimas do accidente do tren Alvia ocorrido en Angrois (Santiago) o 24 de xullo de 2013 esixe o cesamento do director de seguridade na circulación de Renfe, Antonio Lanchares, investigado na causa que trata de esclarecer este sinistro, polo que morreron 80 persoas.

Un tren pasa por Angrois no cuarto aniversario | Fonte: Europa Press

Ademais, os afectados polo descarrilamento e os seus familiares esperan que este alto cargo declare o día 7 de novembro, cando foi chamado polo xuíz, que sitúa a este responsable no mesmo nivel que o seu homólogo en Adif, Andrés Cortabitarte, pola súa implicación nun "posible defecto" ao avaliar os riscos na liña que conecta Ourense coa capital galega.

En declaracións a Europa Press, o portavoz da asociación, Jesús Domínguez, opinou que a Lanchares, como a Cortabitarte, "teríanlle que cesar" e advirte de que, "se se nega a declarar", como foi o caso deste último en varias ocasións --acolleuse ao seu dereito a non falar ata que a Audiencia Provincial mantivo a súa imputación--, esa sería "a colaboración que prometeu" o Ministerio de Fomento.

E é que Domínguez teme que Renfe recorrerá a decisión do xuíz de investigar ao seu director de seguridade e que os tempos non permitirán que os maxistrados da Audiencia resolvesen devandito recurso antes do día 7, cando está citado.

OS INVESTIGADOS

Antonio Lanchares era director de seguridade na circulación de Renfe no momento da inauguración da liña Ourense-Santiago, e tamén ocupaba leste mesmo posto na operadora ferroviaria cando se autorizou a desconexión do sistema de control da velocidade 'ERTMS'.

Lanchares foi quen solicitou a desconexión e foi autorizada o mesmo día por Cortabitarte, unha medida que se prevía temporal pero que ao cabo se mantivo e estaba vixente no momento do accidente, e para a que non consta que se realizase unha avaliación de riscos.

As vítimas xa pediron en varias ocasións a destitución de Andrés Cortabitarte, ao que Adif recolocou nunha subdirección de nova creación dentro dunha reorganización da empresa pública, de modo que pasou da Subdirección de Innovación e Desenvolvemento Tecnolóxico, á Subdirección de Xestión Loxística de Aprovisionamento.

Pola súa banda, o instrutor tamén citou o pasado venres na mesma calidade de investigados, para "garantir o lexítimo dereito de defensa", a tres técnicos da consultora Ineco (cuxo accionariado llo reparten Enaire, Adif e Renfe) que realizaron un informe de avaliación sobre a liña.

Xunto a eles, desde un principio permanece investigado o maquinista do tren, que aquel día circulaba despistado ao recibir unha chamada do interventor e tomou a curva da Grandeira cun exceso de velocidade.