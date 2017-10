Tres persoas seguen hospitalizadas no Chuac e Povisa por queimaduras nos incendios forestais

Tres persoas seguen ingresadas no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac) e no Hospital Povisa de Vigo por queimaduras sufridas durante a vaga de incendios forestais rexistrada en Galicia o fin de semana do 15 de outubro.

Galicia incendios. | Fonte: Europa Press

Diso informaron a Europa Press fontes da Consellería de Sanidade, que concretaron que dúas seguen hospitalizados no Chuac e outra persoa en Povisa.

Os dous feridos que permanecen no Chuac son un home e unha muller. Sanidade indicou que non hai novidades no estado do tres pacientes.