Emigrantes galegos apostan polo modelo suízo para superar a crise catalá

Son moitos os galegos, ou descendentes de galegos que viven en Suíza. Tan importante é a comunidade galega nese país que os xornalistas, cando preguntan pola situación catalá, a maior parte de respostas que obteñen son dos emigrantes de Galicia.

O secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, con emigrantes en Suíza | Fonte: xunta.gal

Un deles, tamén xornalista, Antonio Rodríguez, publicaba un artigo de opinión hai uns días nun medio helvético titulado “Ah! Se Mariano Rajoy tivera emigrado a Suíza!. Un artigo no que este fillo de migrantes galegos nado en Delémont, evoca a súa experiencia persoal de integración e, especialmente, as oportunidades de exercer a democracia que tiveron os seus país.

“Que mágoa que os pais do xefe do Goberno español, Mariano Rajoy, non teñan emigrado de Galicia a Suíza como fixeron os meus. Xestionaría seguramente con moita máis habilidade a crise catalá”, escribía ao lembrar que, no anos 60, cando a xeración dos seus pais desembarcou en Suíza, “puideron comer unha froita prohibida en españa, a democracia”. “E quedaron moi sorprendidos que foran chamados a votar sobre asuntos tan diversos como o alcoholismo ou a contaminación das augas”, escribiu en Le Temps.

“Grazas a emigración, a xeración dos meus pais, a que crecera na España de espois da Guerra Civil, descubriu que a democracia non é unha 'invención diabólica' como lles dicían no seu país. En Suíza, danse debates que non rompen a familia, nin se malla na xente”, comentou.

Unha opinión semellante a outros moitos compatriotas. Tribune de Genève preguntaba hai uns días entre a comunidade galega no país. A maior parte deles coincidían en amosarse contrarios á independencia, pero tamén a xestión da crise do Goberno de Rajoy e apuntaban ao sistema de democracia directa do país helvético.

Galegos celebran a victoria do SI no referendo de independencia de Cataluña | Fonte: Miguel Nuñez

Estas son as súas opinións:

Loly Bolay, antiga presidenta do Consello da cidade e cantón de Xenebra: “O 12 de outubro os españois de Xenebra reunímonos e todos estabamos moi inquedos. Hai un sufrimento porque esta cuestión revive as tensións do pasado. Son oposta á independencia de Cataluña, como, creo, a maioría dos españois e dos cataláns. Pero condeno tamén a intransixencia do Goberno Rajoy e a súa vontade de non negociar nada. A cuestión de autonomía fiscal, que beneficia ao País vasco e Navarra, ten que ser tamén pactada. Pero o odio instaurado contra España en Cataluña polos independentistas tampouco é aceptable. Suíza pode xogar un rol de mediador para saír deste conflito porque os españois admiramos o sistema helvético”.

Ana Roch, deputada e presidente do MCG: “Madrid non ten opción porque a situación pode ter consecuencias noutras rexións cando os independentistas tomen o poder. Pero para chegar ao seu obxectivo, terían que facelo pola vía legal e aliarse con outros movementos nacionalistas ou autonomistes de España para modificar a Constitución. Persoalmente, non son favorable á independencia catalá”.

Alfonso Gomez, concelleiro Verde: “Fai dous mes eu votaría contra a independencia catalá, agora votaría a favor. O desprezo de Madrid cara a Cataluña é verdadeiramente insoportable e o que ofrece é un diálogo de xordos. O Partido popular leva unha gran parte de responsabilidade no bloqueo das institucións e o rexeitamento a facer cambios na Constitución. Para un español de Xenebra, que xa estamos impregnados pola cultura suíza, temos o costume do federalismo e da democracia directa. Por iso, unha reacción autoritaria, chócanos”.

Pepe Constela, activo nas sociedades culturais galegas: “Votaría non á independencia de Cataluña, pero si a unha federación como a suíza, porque hai que refacer España. Esta historia non é moi clara. Os cataláns queren de verdade a independencia? Que busca realmente o executivo español tratando as cousas como as tren tratado?”.