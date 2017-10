Os traballos de recuperación comezarán en 35 incendios de máis de 300 hectáreas con tres millóns da Xunta

Os traballos de recuperación nas zonas afectados pola vaga de incendios en Galicia comezarán de forma prioritaria nos 35 lumes que houbo de máis de 300 hectáreas.

Mesa de coordinación tras os incendios | Fonte: Europa Press

Diso informou a conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, en declaracións aos medios este luns tras unha reunión da mesa de coordinación tras os incendios, na que participaron diversos departamentos da Xunta e o presidente da Federación Galega de Municipos de Provincias (Fegamp), Alfredo García.

Estas actuacións --ás que a Xunta destina tres millóns de euros-- realizaranse nos 125 concellos afectados os lumes, pero primeiro terán lugar nas zonas "de máis superficie" co obxectivo de "ser os máis áxiles posibles", segundo explica o director xeral de Ordenación Forestal da Xunta, Tomás Fernández-Couto.

Deste xeito, os técnicos do centro de formación e experimentación agroforestal de Lourizán inician esta semana a avaliación de lumes para pór en marcha as actuacións, que segundo prevé a conselleira serán "moi prolongadas no tempo".

Ángeles Vázquez subliña que tras unha primeira fase "terrible", que consistiu en apagar lumes, chegou unha segunda para habilitar axudas e agora toca "actuar sobre o territorio". Para iso, apela á coordinación e "non duplicar esforzos que acaban sendo inútiles".

BARREIRAS ANTE RIADAS E PALLA

Neste sentido, "hai moita afectación de zonas preservadas a nivel medio ambiental", como Os Ancares e O Xurés, mentres se prestará especial atención a "algo fundamental" como son os bancos marisqueiros, con "moita cautela" para que "non sufran afección". Para iso, instalaranse "distintas barreiras para frear se veñen riadas", mentres "se colocarán mallas de xeotextil á beira das rías e o mar", explica Ángeles Vázquez.

Os técnicos estudarán como actuar en función das pendentes, así como levar a cabo a denominada técnica de 'mulching' --que consiste en cubrir de palla o chan de zonas queimadas para protexelo da erosión e evitar o arrastre de terras por choivas--.

"Pero non botar palla por todo o territorio a esgalla, que mesmo pode ser prexudicial naquelas zonas onde pode haber un maior arrastre", aclara a responsable de Medio Rural.

Tamén reflexiona Ángeles Vázquez sobre que o voluntariado é "moi importante", pero coordinado e con estudos do que "se pode e non se pode facer".

"É un traballo moi importante que temos que facer e no cal non podemos fallar", deixa claro, polo que debe haber "unha perfecta coordinación e nada de improvisación".

O obxectivo é que en "mes e medio" se actúe xa en todo o territorio de maior afectación, pero "ao longo do próximo ano" deberanse "tomar moitas medidas" como poidan ser curtas de madeira necesarias ou traballos de canalización.

De tal forma, irase analizando zona por zona, xa que hai "incendios que foron rapidísimos". "Poida que a zona se rexenere soa e non teñamos que actuar, porque a natureza é sabia".

OPINIÓN SOBRE MANIFESTACIÓN

A preguntas sobre a manifestación do domingo en Santiago na que miles de persoas denunciaron a política forestal da Xunta, a conselleira limitouse a dicir que "cada un é libre de ir a unha manifestación".

"Se cunha manifestación conseguírase que non houbese lumes, que non houbese incendiarios ou conseguísemos delatar aos incendiarios, crédeme que eu son a primeira que me poño diante dunha pancarta", agregou.

BASE DE DATOS DE MUNICIPIOS, CUN "PROBLEMA FINANCEIRO GORDO"

Para levar a cabo todos estes traballos os concellos realizarán unha base de datos cos danos municipais que será remitida a Medio Rural para "tentar paliar o desastre".

Así o expuxo o presidente da Fegamp, Alfredo García, quen apunta que estas actuacións teñen que ser "contra reloxo" para que "todo estea planificado" en mes e medio, e "evitar males maiores coa chegada das choivas".

García avanzou que a partir do mércores prevé realizar reunións cos alcaldes por zonas para recompilar toda a información. Tamén resalta que máis aló de inmobles, hai estradas e captacións afectadas, polo que prevé "un problema financeiro gordo nalgún dos concellos para tentar resolver" as afeccións. No entanto, aínda non hai constancia de que "houbese grandes danos" por choivas.

O martes haberá unha reunión da Fegamp na Coruña coa Delegación do Goberno para coñecer "cantas e cales" son as axudas do Executivo central.

REFLEXIÓN SOBRE LIMPEZA DE FRANXAS EN 30.000 NÚCLEOS

Xunto a isto, o presidente da Fegamp fixo un chamamento ao diálogo coa Xunta, posto que: "Os concellos, cos recursos que temos, non somos quen de que as franxas de protección dos 30.000 núcleos estean limpas".

A este respecto, considera que é necesario "reformular" as brigadas municipais, tanto en función como financiamento. Cre que "non pode ser" que o diñeiro que reciben as administracións locais estea ligado aos traballos de limpeza, pois "moitas veces non poden rozar", e os municipios deixan "de percibir o diñeiro que ten que percibir", "e iso xera unha especie de inseguridade económica para os concellos".

"Non quero entrar en máis polémicas, non tocan máis polémicas", resolveu. "Sentémonos, falemos e tentemos chegar ás solucións entre todos para que o que o que sucedeu o 15 de outubro non volva suceder", concluíu.